  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. sun-lunar-eclipse-earthquake-glacier-burst-connection-news
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (17:39 IST)

सूर्य ग्रहण से भूकंप के बाद क्या चंद्र ग्रहण से पहले नेपाल में आई भीषण बाढ़? क्या ग्रहण से है इसका कनेक्शन?

Solar lunar eclipse on August
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (17:39 IST)
google-news
भूकंप आने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के साथ-साथ सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों का गोचर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार-भाटा (High Tide) बढ़ जाता है और जलस्तर में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के भीतर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों पर भी दबाव डालता है, जो भूकंप का कारण बन सकता है।
 

सूर्य से कांपती है धरती चंद्र से समुद्र:

मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के बाद थल (धरती) से जुड़ी आपदाएं और चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्री या जल से संबंधित आपदाएं अधिक आती हैं। ग्रहण के कारण वायुवेग बदलता है और आंधी-तूफान का प्रभाव बढ़ता है। समुद्र में जल की गति बदलने से आंतरिक प्लेटों पर दबाव बढ़ता है और वे आपस में टकराती हैं।

12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण और 15 अगस्त को 7.7 तीव्रता का भूकंप:

सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के का भूकंप आया था, जिसमें सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई। 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण था और 15 अगस्त को इंडोनेशिया में सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से हड़कंप मच गया। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया।
 

28 अगस्त को है चंद्र ग्रहण और नेपाल में मची तबाही 

नेपाल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की सूचना के बाद बिहार के पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन अलर्ट पर है। नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक से बिखराव हो गया जिसके चलते भीषण बाढ़ आ गई। गंडक नदी में लगभग 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने लगी और इसके चलते अब बिहार में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच असम, अरुणाचल सहित भारत के कई हिस्सों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं।

2015 का नेपाल भूकंप (गोरखा भूकंप)

तारीख: 25 अप्रैल 2015
तीव्रता: रिक्टर पैमाने पर 7.8 से 7.9
केंद्र: गोरखा जिला (बारपाक), जो काठमांडू के पास था।
नुकसान:इस भीषण भूकंप में लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई थी और 22,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके अलावा लाखों इमारतें नष्ट हो गईं थीं।
चंद्र ग्रहण: भूकंप से 21 दिन पहले 4 अप्रैल 2015 को पूर्ण चंद्रग्रहण हुआ था।

15 जनवरी 1934 का सबसे शक्तिशाली भूकंप (बिहार-नेपाल भूकंप)

पूर्व में: इससे पहले 15 जनवरी 1934 को 8.2 का शक्तिशाली भूकंप आया था तब 17,000 लोगों की मौत हो गई थी।
ग्रहण: भूकंप के ठीक 15 दिन बाद, 30 जनवरी 1934 को आंशिक चंद्रग्रहण हुआ था। इसके 14 दिन बाद 14 फरवरी 1934 को पूर्ण सूर्यग्रहण था।
 

चंद्र ग्रहण का प्रभाव:

चंद्र ग्रहण से भूकंप, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव समुद्र और जल क्षेत्र पर अधिक होता है। साथ ही इससे सभी प्राणियों में मानसिक हलचल और बेचैनी बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्री आपदाएं यानि पानी से संबंधित आपदाएं अधिक आती हैं।
 

सूर्य ग्रहण का प्रभाव:

सूर्य ग्रहण का प्रभाव समुद्र को छोड़कर भूमि पर ज्यादा रहता है। इसके चलते आगजनी, पड़ाडों में भूस्खलन, ज्वालामूखी विस्फोट के साथ ही विद्रोह, आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ जाती है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के आने के बाद धरती से जुड़ी आपदाएं आती हैं। समुद्र के जल के भीतर भी भूकंप आते हैं। सूर्य ग्रहण के कारण राजनीतिक उथल पुथल, विद्रोह, सामाजिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, क्लाइमेंट में बदलाव और लोगों की मानसिक स्थिति में बदलाव होता है।

40 दिनों के अंतराल में भूकंप:

जब भी कोई ग्रहण पड़ता है या आने वाला रहता है तो उस ग्रहण के 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद अर्थात उक्त ग्रहण के 80 दिन के अंतराल में बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। कभी कभी यह दिन कम होते हैं अर्थात ग्रहण के 15 दिन पूर्व या 15 दिन पश्चात भूकंप आ जाता है।
 

वर्ष 2025 के ग्रहण और भूकंप:

वर्ष 2025 में कुल 4 ग्रहण (2 चंद्र और 2 सूर्य ग्रहण) हुए। इस दौरान वैश्विक स्तर पर कई शक्तिशाली भूकंप दर्ज किए गए। 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण। 7-8 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण (भारत में दृश्यमान) और 21-22 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण। 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 M का भूकंप सूर्य ग्रहण से 1 दिन पहले आया। 30 सितंबर व 10 अक्टूबर को फिलीपींस में 6.9 M व 7.4 M के भूकंप आया।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रक्षा बंधन पर नारली पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, जानिए परंपरा और पूजा विधि

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय27 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

सूर्य ग्रहण से भूकंप के बाद क्या चंद्र ग्रहण से पहले नेपाल में आई भीषण बाढ़? क्या ग्रहण से है इसका कनेक्शन?

सूर्य ग्रहण से भूकंप के बाद क्या चंद्र ग्रहण से पहले नेपाल में आई भीषण बाढ़? क्या ग्रहण से है इसका कनेक्शन?भूकंप आने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के साथ-साथ सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों का गोचर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार-भाटा (High Tide) बढ़ जाता है और जलस्तर में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के भीतर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों पर भी दबाव डालता है, जो भूकंप का कारण बन सकता है।

हंस राजयोग के कारण 5 राशियों के चल रहे हैं अच्छे दिन कब तक चलेंगे?

हंस राजयोग के कारण 5 राशियों के चल रहे हैं अच्छे दिन कब तक चलेंगे?12 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया, जब ग्रहों के राजा देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क में कदम रख चुके हैं। गुरु के इस महागोचर से एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली 'हंस महापुरुष राजयोग' का निर्माण हुआ है। 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला यह राजयोग 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आया है।

26 August Birthday: आपको 26 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 August Birthday: आपको 26 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!26 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अगस्‍त, 2026)Today 26 August horoscope in Hindi : आज 26 अगस्‍त, 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...