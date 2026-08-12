सूर्य ग्रहण से पहले कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 250 की मौत और 3000 लापता; 21 आफ्टरशॉक से दहशत

भूकंप के झटकों के कारण लोगों को अपने घरों और इमारतें खाली करनी पड़ीं। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा और पड़ोसी देश वेनेदुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए।

Desde hace 12 hrs se han presentado 4 nuevos eventos sísmicos de baja magnitud en San José del Palmar

Esta actividad nos da cuenta de la necesidad de que el riesgo aún no pasado. Nos mantenemos en máxima alerta de respuesta. La prioridad hoy además de las actividades de búsqueda… https://t.co/Q5PlEmSuoM — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 11, 2026 हालांकि भूकंप केंद्र सैन होजे डेल पाल्मर के पास था, लेकिन राजधानी क्विबडो में लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। UNGRD ने कहा कि वह नुकसान के स्तर का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। हालांकि भूकंप केंद्र सैन होजे डेल पाल्मर के पास था, लेकिन राजधानी क्विबडो में लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। UNGRD ने कहा कि वह नुकसान के स्तर का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है।

क्या ग्रहण से है भूकंप का कनेक्शन?

आज 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ग्रहण से एक दिन पहले कोलंबिया में भीषण भूकंप आया। इससे पहले भी कई बार ग्रहण के आसपास बड़े भूकंप आए हैं। 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण के पहले अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में बड़ा भूकंप आया था। इसी तरह मार्च 2025 में भी ग्रहण से एक दिन पहले ही म्यांमार और थाईलैंड में भीषण भूकंप आया। इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मार्च 2026 में भी चंद्र ग्रहण से पहले इंडोनेशिया में 6.2 की तीव्रता वाला भूकंप आया था।

ज्यो‍तिष मान्यता के अनुसार ग्रहण के 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद अर्थात उक्त ग्रहण के 80 दिन के अंतराल में भूकंप कभी भी आ सकता है। कभी कभी ग्रहण के 15 दिन पूर्व या 15 दिन पश्चात भूकंप आ जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्रहण और भूकंप का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये दोनों घटनाएं अलग अलग प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है।

कुइब्दो प्रांत की राजधानी चोको की गवर्नर नूबिया कोर्डोबा ने इंटरनेट मीडिया पर बताया कि बड़ी संख्या में भवनों को नुकसान हुआ है और लोग घायल हुए हैं। यह शहर एक लाख तीस हजार की आबादी वाला है और देश के प्रमुख शहरों में उसकी गिनती होती है। उन्होंने ऑफ्टर शॉक को लेकर भी चिंता जताई।