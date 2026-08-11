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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: बोगोटा , Tuesday, 11 August 2026 (07:50 IST)

Colombia Earthquake: 7.4 तीव्रता के भूकंप से दहला कोलंबिया, 132 से ज्यादा मौतें; आपातकाल का एलान

colombia earthquake
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 11 Aug 2026 (08:04 IST)
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Colombia Earthquake: कोलंबिया में 10 अगस्त 2026 को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई। सैन जोस डेल पालमार के पास आए भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और कम से कम 132 लोगों की मौत हुई। ALSO READ: सब्जी बेचने वाले के हाथ में थे टमाटर और लहसुन, हवा से बरसी मौत' खेरसॉन में रूसी 'कामिकेज़' का खौफनाक शिकार
 
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई जगह इमारतों की दीवारों में दरारें और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दीं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 थी। इसका केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास बताया गया है। यह क्षेत्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
 
भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके राजधानी बोगोटा और पड़ोसी देश वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। इसका केंद्र प्रशांत तट पर स्थित चोको (Chocó) प्रांत में जमीन से लगभग 107 किलोमीटर की गहराई में था। राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। अधिकारियों की ओर से नुकसान और हताहतों की संख्या का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।

इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस हुए झटके 

शक्तिशाली भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा तक महसूस किए गए। वेनेजुएला के सीमा क्षेत्र में भी झटकों का असर महसूस हुआ। हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों में इन देशों में बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।
 

भूकंप के बाद इमरजेंसी का एलान

कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने सैन जोस डेल पालमार में भूकंप के बाद सरकार की आपात प्रतिक्रिया की व्यक्तिगत रूप से कमान संभाल ली है। उन्होंने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे अकेले नहीं हैं और सरकार मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई कर रही है।

गहराई ज्यादा होने से कम रहा असर? 

USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 107 किलोमीटर की गहराई पर था। इतनी गहराई के कारण सतह पर इसका प्रभाव बेहद उथले भूकंप की तुलना में अलग रहा। अधिकारियों ने लोगों को संभावित आफ्टरशॉक्स को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। भूकंप के बाद दो आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए।
 

क्या कोलंबिया में भूकंप आम हैं?

कोलंबिया के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में छोटे भूकंप आते रहते हैं, इन्हें स्थानीय तौर पर ‘टेम्बलोरेस’ कहा जाता है। हालांकि, 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। वर्ष 1999 में आर्मेनिया शहर के पास 6.2 तीव्रता के भूकंप में 1,100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
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