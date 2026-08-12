होटल में महिला के साथ मिले अधिशासी अभियंता उदय प्रताप, पति की सूचना पर पहुंची लखनऊ पुलिस; मचा हंगामा

बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता उदय प्रताप और महिला कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो सामने आया है। महिला के पति ने दोनों को गोमतीनगर के कॉन्टिनेंटल होटल के कमरे में पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, महिला पहले बांदा में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता उदय प्रताप के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करती थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। बाद में उदय प्रताप का गोंडा ट्रांसफर हो गया।





बताया जा रहा है कि उदय प्रताप ने महिला को लखनऊ बुलाया। इसके बाद वह खुद गोंडा से लखनऊ पहुंचे। दोनों होटल कॉन्टिनेंटल के कमरे में मौजदू थे। इसकी जानकारी महिला के पति को हुई तो वह होटल पहुंच गया। उसने पुलिस को सूचना दी।



पुलिस टीम होटल पहुंची और अधिशासी अभियंता व महिला से पूछताछ की। इस दौरान होटल में हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि मामले में गोमतीनगर पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

अधिशासी अभियंता उदय प्रताप ने कहा कि बांदा में तैनाती के दौरान लखनऊ में उनका एक प्रेजेंटेशन था। उसमें मदद के लिए वह अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर को साथ लेकर आए थे। वायरल किया जा रहा वीडियो पुराना है और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।



वीडियो सामने आने पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जांच में यह देखा जा रहा है कि महिला को लखनऊ बुलाने की वजह क्या थी और होटल में दोनों की मौजूदगी किन परिस्थितियों में हुई। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।