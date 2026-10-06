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Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (14:26 IST)

Indira Ekadashi 2026: आज पितरों को मोक्ष दिलाने वाली इंदिरा एकादशी, जानें पूजा-तर्पण का शुभ मुहूर्त और पारण का समय

indira ekadashi 2026
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (14:26 IST)
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पितृ पक्ष का पावन समय हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर व्यक्त करने का दिव्य अवसर होता है। इस पूरे पखवाड़े में एकादशी श्राद्ध (ग्यारस श्राद्ध) का अत्यंत विशेष और महिमामयी स्थान है। यह तिथि उन सभी पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित है, जिनका देहावसान किसी भी माह के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ हो। इस वर्ष एकादशी श्राद्ध और इंदिरा एकादशी का पावन व्रत 06 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा।  इस दिन कुछ लोग एकादशी का व्रत भी रखेंगे और जो मंगलवार करते हैं वे भी उपवास रखेंगे। ऐसे में व्रत का पारण और श्राद्ध कर्म करने का समय जानिए।

शुभ मुहूर्त व समय सीमा (06 अक्टूबर 2026)

एकादशी तिथि प्रारंभ: 06 अक्टूबर 2026 को तड़के 02:07 बजे
एकादशी तिथि समाप्त: 07 अक्टूबर 2026 को तड़के 00:04 बजे
व्रत पारण समय (07 अक्टूबर): प्रातः 06:17 बजे से सुबह 08:37 बजे तक
 
कुतुप मुहूर्त (श्राद्ध/तर्पण हेतु): दोपहर 11:46 बजे से 12:33 बजे तक
रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:33 बजे से 01:20 बजे तक
अपराह्न काल: दोपहर 01:20 बजे से शाम 03:40 बजे तक

एकादशी श्राद्ध का अलौकिक महत्व

नरक और यमयातना से मुक्ति: यदि कोई पूर्वज अपने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण यमलोक में कष्ट भोग रहे हों, तो इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखकर उसका पुण्य फल पितरों को अर्पित करने से उन्हें तुरंत मोक्ष और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
 
संन्यासियों व ऋषियों का आशीर्वाद: एकादशी तिथि संन्यास ग्रहण करने वाले साधुओं और महात्माओं के श्राद्ध के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से समस्त वेदों के ज्ञान और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
 
अर्यमादेव व श्रीहरि की कृपा: इस दिन व्रत और तर्पण करने से पितृदेव अर्यमा तथा भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
 
अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति: आश्विन कृष्ण एकादशी पर दान-तर्पण करने वाले साधक के जीवन में निरंतर धन-धान्य, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है।
 

मंगलवार व हनुमान जी की पूजा का दुर्लभ संयोग

इंदिरा एकादशी का मंगलवार के दिन पड़ना एक अत्यंत पावन और दुर्लभ संयोग बना रहा है। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी की साधना के लिए समर्पित है।
 
इस दिन भगवान विष्णु और पितरों के पूजन के साथ हनुमान जी की आराधना करने से कुंडली के बड़े से बड़े मंगल दोष और पितृ दोष से राहत मिलती है। आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करने, हनुमान चालीसा का जाप करने और हनुमान जी को चमेली का तेल व सिंदूर अर्पित करने से सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं।
 

चंद्र गोचर पर आधारित सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

आज चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। इस चंद्र गोचर, इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव और मंगलवार के योग से सभी राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा:

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, लेकिन अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी।

वृषभ राशि

तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आज के दिन पितरों के निमित्त काले तिल का दान करें। व्यापार में रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

मिथुन राशि

दूसरे भाव में स्थित चंद्रमा आपके धन और वाणी में लाभ देंगे। आर्थिक निवेश के लिए दिन शुभ है। इंदिरा एकादशी पर श्रीहरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, सुख-समृद्धि आएगी।

कर्क राशि

चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। पितरों के तर्पण के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

सिंह राशि

बारहवें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य में मन लगेगा। मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें।

कन्या राशि

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का होना आपकी आय के साधनों में वृद्धि करेगा। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। एकादशी के दिन तुलसी पूजन करें और हनुमान जी का आशीर्वाद लें।

तुला राशि

दसवें भाव में चंद्रमा करियर में नई संभावनाएं और उन्नति लेकर आएंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कौवे और कुत्ते को भोजन अवश्य दें।

वृश्चिक राशि

नौवें भाव में चंद्रमा का गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा। धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके सभी संकट समाप्त होंगे।

धनु राशि

आठवें भाव में चंद्रमा के कारण वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के दिन 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा।

मकर राशि

सातवें भाव में चंद्रमा आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी में शुभता लाएंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। एकादशी पर जल में कच्चा दूध मिलाकर तर्पण करें।

कुंभ राशि

छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

मीन राशि

पांचवें भाव में स्थित चंद्रमा आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी रहेगा।
 
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