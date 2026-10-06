सूर्य-राहु नवपंचम योग: 17 अक्टूबर से चमकेगा इन राशियों का भाग्य, जानें आपकी राशि पर शुभ असर होगा या अशुभ!

Surya aur rahu ka navpancham yog: ज्योतिषशास्त्र में सूर्य और राहु का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राहु एक छाया ग्रह है जिसे भ्रम, अचानक बदलाव और महत्वाकांक्षा का कारक माना जाता है, जबकि सूर्य आत्मा, पिता, मान-सम्मान और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक है। जब सूर्य और राहु एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में स्थित होते हैं, तो इसे नवपंचम योग कहा जाता है।

17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। इस समय छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तुला राशि से कुंभ राशि पांचवें भाव में और कुंभ राशि से तुला राशि नौवें भाव में पड़ती है, जिससे सूर्य और राहु के बीच यह नवपंचम योग निर्मित होगा। आइए जानते हैं कि इस नवपंचम योग का सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। व्यापार और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साझेदारी के कार्यों में थोड़ा सतर्क रहें। जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां न पनपें। बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होगी और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रतिस्पर्धियों और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदेह हो सकता है।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय रचनात्मकता और उच्च शिक्षा के मामले में अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि, प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर भ्रम या भ्रम की स्थिति बन सकती है। संतान पक्ष से जुड़ी किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संपत्ति, मकान या वाहन की खरीदारी का विचार बन रहा है तो दस्तावेजों की जांच अच्छे से कर लें। कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखें और अनावश्यक मानसिक तनाव से बचें।

सिंह राशि (Leo)

सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। इस नवपंचम योग के प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी-मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं जो फलदायी सिद्ध हो सकती हैं। भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। हालांकि, अति-उत्साह में आकर कोई भी निर्णय न लें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से ध्यान देने योग्य है। वाणी में उग्रता के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें। संचित धन के सोच-समझकर व्यय करें। परिवार में किसी विषय पर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करें।

तुला राशि (Libra)

सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे नीच स्थिति में रहेंगे। आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी कार्यशैली में स्पष्टता रखें और भ्रम की स्थिति से बचें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेश से जुड़े कार्यों या विदेशी संपर्कों से लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कानूनी या अदालती मामलों में सतर्कता बरतें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह नवपंचम योग आर्थिक लाभ के नए मार्ग खोल सकता है। आय में वृद्धि के संकेत हैं और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। बड़े भाइयों या मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के करियर और कार्यक्षेत्र पर इस योग का गहरा प्रभाव पड़ेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ संबंध सुदृढ़ रखें। अपनी मेहनत और लगन से आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे।

कुंभ राशि (Aquarius)

राहु आपकी ही राशि में विराजमान हैं और सूर्य का नवपंचम योग आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। दूर की यात्राएं हो सकती हैं। पिताजी या गुरुजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अपने स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा। अचानक कोई अप्रत्याशित घटना या बदलाव का अनुभव हो सकता है। जोखिम भरे कार्यों या सट्टेबाजी से दूर रहें। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें और आध्यात्मिक चिंतन में समय बिताएं।

उपाय:

सूर्य और राहु के नवपंचम योग के प्रतिकूल प्रभावों को शांत करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें और राहु की शांति के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें।