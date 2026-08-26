क्या होती है फ्लैश फ्लड? क्यों पहाड़ों से अचानक आता है बर्बादी का सैलाब और नेपाल प्रलय से भारत क्यों है अलर्ट पर
नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2026
तेज बहाव की चपेट में कई बाजार और गांव आने की खबर है।
बड़ी संख्या में लोगों के बह जाने की सूचना सामने आई है।#nepalflood #nepal #flood pic.twitter.com/8WDv5fFuFB
क्या होती है फ्लैश फ्लड (Flash Flood)?
- अचानक जलस्तर बढ़ना : मूसलाधार बारिश के महज 3 से 6 घंटे के भीतर नदियां उफान पर आ जाती हैं।
- अचानक सैलाब : पानी का बहाव इतना तेज होता है कि लोगों को संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिलता।
- बादल फटना (Cloudburst) : कई बार किसी सीमित इलाके में अचानक बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश (बादल फटने) के कारण फ्लैश फ्लड की स्थिति बनती है। ALSO READ: नेपाल में बाढ़ के कहर से बिहार में दहशत, कई जिलों में अलर्ट, कई इलाकों में NDRF और SDRF तैनात
पहाड़ों से अचानक क्यों आता है बर्बादी का सैलाब?
- तीव्र ढलान (Steep Slopes): पहाड़ों की ढलान बहुत तेज होती है। जब बारिश का पानी नीचे गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
- भूस्खलन और प्राकृतिक बांध (Landslides & Debris Damming): मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों पर बड़े-बड़े चट्टान और मिट्टी खिसककर नदियों या संकरे नालों का रास्ता रोक लेते हैं। इससे एक अस्थायी 'प्राकृतिक बांध' बन जाता है। जब पानी का दबाव बढ़ता है, तो यह बांध अचानक टूट जाता है और करोड़ों लीटर पानी, मलबा व पत्थरों के साथ नीचे की ओर तबाही बनकर दौड़ पड़ता है।
- संकरे नदी-घाटी रास्ते : पहाड़ों में नदियों के बहने के रास्ते संकरे होते हैं। जब अत्यधिक पानी आता है, तो नदियां अपनी सीमाओं को तोड़कर विकराल रूप ले लेती हैं।
- अनियंत्रित निर्माण व जलवायु परिवर्तन : पहाड़ों पर निर्माण कार्य, जंगलों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का मिजाज अप्रत्याशित हो गया है, जिससे ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
नेपाल प्रलय से भारत में क्यों बजा खतरे का सायरन?
- साझा नदियां (Cross-Border Rivers) : नेपाल से बहने वाली प्रमुख नदियां—कोसी (Kosi), गंडक (Gandak), बागमती (Bagmati) और कर्णाली (घाघरा)—सीधे भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं।
- पानी छोड़ने का दबाव : जब नेपाल के बैराजों और बांधों में पानी क्षमता से ऊपर चला जाता है, तो वहां से लाखों क्यूसेक पानी भारत की ओर छोड़ना पड़ता है।
- 'बिहार का शोक' कोसी नदी : कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल में जब भी फ्लैश फ्लड आती है, तो उत्तर बिहार के दर्जनों जिलों (जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी) में रातों-रात बाढ़ का पानी घुस जाता है।
नेपाल में आई भीषण बाढ़ का एक और डरावना वीडियो सामने आया है।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2026
वीडियो चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर का बताया जा रहा है।
बाढ़ की तेज लहरें करीब 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं।#nepal #nepalflood #flood #tibet pic.twitter.com/YylRv0CY1X
नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड से भारी तबाही की खबर सामने आई है।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2026
नेपाली मीडिया के मुताबिक अब तक 32 पुलिसकर्मियों और 25 श्रद्धालुओं समेत कई लोग लापता हैं।
लापता लोगों का फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पाया है, हेलीकॉप्टर से 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।#nepal #nepalflood #flood pic.twitter.com/Hv4wcZM3X9
फ्लैश फ्लड से बचाव के लिए क्या जरूरी है?
- आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम : पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती नदियों पर रीयल-टाइम वेदर और वाटर-लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना।
- पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण पर रोक : संवेदनशील इको-जोन में बड़े पैमाने पर खोदाई और वनों की कटाई को नियंत्रित करना।
- नदी तटबंधों की मजबूती : मानसून से पहले भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बैराजों और तटबंधों (Embankments) की मरम्मत और निगरानी सुनिश्चित करना।