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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (12:41 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्र पर प्रत्येक दिन करें एक उपाय माता होंगी प्रसन्न

shardiya navratri ke upay
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:47 IST)
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नवरात्रि के नौ पावन दिन जगद्जननी मां भवानी की आराधना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होते हैं। यदि आप इन दिनों श्रद्धापूर्वक कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन से नकारात्मकता, आर्थिक तंगी और ग्रहों के दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले प्रभावी धार्मिक उपाय:-
 

1. दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ

नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक नियमपूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह पाठ घर से सभी प्रकार के कष्टों, भय और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर जीवन में सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
 

2. लाल पुष्प और नवग्रह शांति

माता रानी को लाल रंग के फूल, विशेषकर गुड़हल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन पूजा के समय देवी मां को लाल फूल अर्पित करें और नवग्रहों की शांति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से कुंडली के सभी नौ ग्रहों के दोष शांत होते हैं।
 

3. कपूर और लौंग की आरती (नकारात्मकता व बाधा निवारण)

सकारात्मक ऊर्जा के लिए: प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा में कपूर के ऊपर दो लौंग रखकर आरती करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
धन संबंधी कष्ट मिटाने हेतु: रोज रात को सोने से पहले मां दुर्गा के सामने एक कटोरी में 5 लौंग और कपूर जलाएं। यह प्रयोग आर्थिक रुकावटों को समाप्त करता है।
 

4. शुभ रंगों का प्रयोग

नवरात्रि के प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित होता है। तिथि के अनुसार शुभ रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा-अर्चना करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य को आकर्षित करता है।
 

5. दान-पुण्य एवं सेवा भाव

नवरात्रि के पावन अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र अथवा यथाशक्ति धन का दान करें। निस्वार्थ भाव से किया गया दान माता रानी को शीघ्र प्रसन्न करता है।
 

विशेष मनोकामना एवं धन-समृद्धि प्राप्ति के अचूक उपाय

कमल गट्टा और लाल चुनरी: नवरात्रि में किसी भी दिन स्नान के बाद देवी मां को कमल गट्टा (कमल के बीज) अर्पित करें और लाल वस्त्र या चुनरी चढ़ाएं। इस उपाय से घर में स्थायी धन का आगमन होता है।
 
तुलसी पूजन व घी का दीपक: नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
 

पान के पत्ते का दिव्य प्रयोग:

आर्थिक उन्नति के लिए: एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें और आर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पत्ते को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें।
 
मनोकामना पूर्ति व कार्यसिद्धि के लिए: एक साफ पान के पत्ते पर केसर, इत्र और घी को मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उस पर कलावा लपेटकर एक सुपारी रखें और मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। यह उपाय कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाता है।
 

महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय

तिजोरी के लिए चावल का दीपक: महाअष्टमी की रात पूजन संपन्न होने के बाद अक्षत (चावल) से भरा एक दीपक अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। मान्यता है कि यह उपाय धन को आकर्षित करता है और तिजोरी को हमेशा भरा रखता है।
 
तुलसी में दूध का अर्घ्य: महाअष्टमी के दिन तुलसी के पौधे में जल के साथ थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्घ्य दें। इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और परिवार में समृद्धि आती है।
 
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