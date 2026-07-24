मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस खगोलीय बदलाव का आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए, जरा नए अंदाज़ में समझते हैं।

दिमाग की बत्ती होगी गुल से सीधे 'ऑन'

अगर पिछले कुछ दिनों से आपका दिमाग कोहरे से ढका हुआ था और समझ नहीं आ रहा था कि किस मोड़ पर मुड़ना है, तो राहत की सांस लीजिए। अब दिमाग का सारा कन्फ्यूज़न धुलने वाला है। आपकी सोचने-समझने और चीज़ों को बारीक नज़र से देखने की क्षमता (एनालिटिकल स्किल्स) एकदम तेज़ हो जाएगी।

बातों में आएगा जादू और गज़ब का कॉन्फिडेंस

अब आपकी जुबां पर सरस्वती का वास महसूस हो सकता है! बातचीत का तरीका इतना निखर जाएगा कि आप अपनी बात दूसरों के सामने बिना झिझके, पूरे आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ रख पाएंगे। जो बात आप काफी समय से दिल में दबाकर बैठे थे, उसे कहने का सही वक्त यही है।

नई चीज़ों को जानने की लगी रहेगी भूख

इस दौरान आपके अंदर का 'जिज्ञासु बच्चा' जाग उठेगा। नए सवाल पूछना, नई चीज़ें सीखना और नए-नए लोगों से नेटवर्क बनाना आपको बेहद पसंद आएगा। इंटरनेट से लेकर किताबों तक, आपका मन हर जगह कुछ न कुछ नया तलाशने में लगेगा।

थोड़ा संभलकर! दिमाग में दौड़ सकती है विचारों की सुपरफास्ट ट्रेन

हाँ, एक छोटी सी चुनौती भी साथ आ रही है। विचारों की रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि मन में थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। ध्यान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी-जल्दी भटकेगा, जिससे कोई एक बड़ा फैसला लेना थोड़ा उलझन भरा काम लग सकता है। इसलिए हड़बड़ी में कोई बड़ा कदम उठाने से बचें।

किन लोगों की खुलेगी किस्मत?

मीडिया, पत्रकारिता, डेटा एनालिसिस, राइटिंग, टीचिंग, आईटी और पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी और बोलने की कला आपको नए मौकों तक पहुँचाएगी।

गुरु का साथ: भटकेगी नहीं बुध की चंचलता

सबसे कमाल की बात यह है कि मिथुन राशि में बुध अकेले नहीं हैं, उनके साथ 'ज्ञान के देवता' गुरु (बृहस्पति) भी विराजमान हैं। गुरु की मौजूदगी एक ब्रेक की तरह काम करेगी जो बुध की चंचल और उतावली ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आपको समझदारी और संतुलन प्रदान करेगी।

यह वक्त अपने विचारों को तराशने, लोगों से जुड़ने और अपनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का है!