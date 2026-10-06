सूर्य-शनि का षडाष्टक योग: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसे लाभ और किसे रहना होगा सावधान

सूर्य और शनि का ज्योतिषशास्त्र में विशेष स्थान है। ज्योतिष गणना के अनुसार, जब भी दो परस्पर शत्रु ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं, तो षडाष्टक योग का निर्माण होता है। यह योग मानसिक तनाव, संघर्ष, दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव का कारक माना जाता है। 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। इस समय शनि महाराज मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तुला राशि से मीन राशि छठे भाव में और मीन राशि से तुला राशि आठवें भाव में पड़ती है, जिससे सूर्य और शनि का यह प्रतिकूल षडाष्टक योग निर्मित होगा। आइए जानते हैं कि इस षडाष्टक योग का सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय दांपत्य जीवन और साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतने का है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। व्यापारिक साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतें।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग मिले-जुले परिणाम लाएगा। आपके प्रतिस्पर्धी और शत्रु हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी से संकट टल जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर खान-पान और पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। कर्ज से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए संवाद बनाए रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भूमि, भवन या वाहन से जुड़े सौदों में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें और अनावश्यक मानसिक तनाव से दूर रहें।

सिंह राशि (Leo)

सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस षडाष्टक योग का असर आपके पराक्रम और साहस पर पड़ सकता है। छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद होने की संभावना है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। छोटी-मोटी यात्राओं के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य की सुरक्षा करें।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों को आर्थिक लेन-देन में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में अकारण क्लेश हो सकता है। संचित धन के व्यय होने के योग बन रहे हैं। खान-पान की अस्वस्थ आदतों से बचें, आंख या दांत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।

तुला राशि (Libra)

सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे नीच के होंगे। आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अपने आत्मसम्मान को लेकर अधिक संवेदनशील न हों। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए विनम्र व्यवहार अपनाएं। सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। व्यर्थ की यात्राएं और भागदौड़ बनी रहेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कानूनी मामलों या अदालती कार्रवाइयों में सावधानी बरतें। रात के समय वाहन संभालकर चलाएं और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आय के स्रोतों में कुछ अनिश्चितता रह सकती है। बड़े भाई-बहनों या मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें। बड़े लाभ के लालच में आकर किसी जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से बचें।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को अपने करियर और कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे शारीरिक थकान महसूस होगी। धैर्य से काम लें और नौकरी बदलने का फैसला सोच-समझकर ही करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी।

मीन राशि (Pisces)

शनि आपकी ही राशि में स्थित हैं और सूर्य आठवें भाव में रहेंगे। यह समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। मौसमी बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचकर रहें। अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ससुराल पक्ष से लेन-देन में सतर्कता बरतें और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाएं।

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