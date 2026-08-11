Top News 11 August: कोलंबिया में भूकंप से तबाही, MP-राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश; छात्र आंदोलन और संसद में गतिरोध

Top News 11 August : कोलंबिया में भूकंप से 132 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। शरद पवार की पोती की शादी में पहुंचे पीएम मोदी और अमित शाह। 11 अगस्त की बड़ी खबरें :

कोलंबिया में भूकंप से तबाही

दिल्ली से राजस्थान तक भारी बारिश का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, गुजरात, और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है।

छात्र आंदोलन से कैसे निपटेंगे हेमंत सोरेन?

अमित शाह के 'जवाब' पर नहीं बनी बात

पीएम मोदी और अमित शाह के साथ शरद पवार!

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के शादी रिसेप्शन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आए। शरद पवार की पार्टी अभी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में इन तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर ने सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्यान खींचा।