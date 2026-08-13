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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 14 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (10:21 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 14 August 2026 : करियर: आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए विचार और नीतियां सफल होंगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि का प्लान बन सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सौंदर्य या सजावट की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कला, फैशन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में मिठास घुलेगी। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा और सरप्राइज मिल सकता है।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। पुराने निवेश से आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। व्यावसायिक सौदों में बातचीत के दौरान संयम रखें।
लव: रिश्तों में संवादहीनता न आने दें। 
धन: बजट पर नियंत्रण रखें। ऑनलाइन शॉपिंग में अत्यधिक खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है। 
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिल सकता है।
लव: भावना में बहकर कोई बड़ा वादा न करें। 
धन: अचानक धन प्राप्ति के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें। पर्याप्त नींद लें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और अक्षत चढ़ाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। आपकी बातों का प्रभाव कार्यक्षेत्र में रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास और गर्माहट रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक विस्तार के लिए खर्च संभव है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिरदर्द हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम करें।
उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं को तय करके काम निपटाने का प्रयास करें।
लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा। 
धन: आर्थिक मामलों में लेनदेन सावधानी से करें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल बांटें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। साझेदारी के व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा।
लव: रोमांटिक लाइफ बहुत शानदार रहेगी। 
धन: आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। नए निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: देवी सूक्तम का पाठ करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: गुप्त विरोधियों से सावधान रहें। अपने काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। 
धन: अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और तुलसी पत्र चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: पढ़ाई और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: पाचन क्रिया बेहतर रहेगी, फिर भी बाहर के खाने-पीने में थोड़ी एहतियात बरतें।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या रीसेल के कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर को समय न दे पाने से थोड़ी नाराजगी हो सकती है। 
धन: आर्थिक मजबूती आएगी। घरेलू जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में खिंचाव हो सकता है। 
उपाय: किसी गरीब महिला को चावल या चीनी का दान करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नए विचार और इनोवेशन आपके काम को अलग पहचान दिलाएंगे। सहकर्मी आपकी प्रशंसा करेंगे।
लव: सिंगल लोगों को कोई नया क्रश मिल सकता है। 
धन: आय सामान्य रहेगी। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आज बहुत जरूरी है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।
उपाय: चिड़ियों को पानी पिलाएं और तिल दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: आपके काम की सराहना होगी। दूरगामी प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: रिश्तों में भरोसा और मिठास दोनों बने रहेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। अटका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव का असर सेहत पर हो सकता है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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