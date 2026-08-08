Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 11 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 11 August horoscope in Hindi : करियर: आपका पराक्रम और ऊर्जा चरम पर रहेगी। कार्यक्षेत्र में साहसभरे फैसले लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी।
धन: वित्तीय दृष्टि से दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखें।
लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग संबल देगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को चने का भोग लगाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: बौद्धिक कार्यों और रणनीतिक योजनाओं के लिए दिन अनुकूल है।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में भावनात्मक रूप से फैसले लेने से बचें और पेशेवर रुख बनाए रखें।
लव: पार्टनर के मूड का ध्यान रखें।
धन: बजट का संतुलन बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक उथल-पुथल हो सकती है।
उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता के योग हैं।
लव: जीवनसाथी से घरेलू विषयों पर बातचीत होगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: लाल वस्त्र या फल का दान करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: उच्च शिक्षा, शोध और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में शांति रहेगी।
धन: धन के मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है।
धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य: पेट की सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: वित्तीय लेनदेन में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: दिनचर्या में व्यायाम शामिल करना फायदेमंद रहेगा।
उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन से विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे।
लव: जीवनसाथी के लिए समय निकालें।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आपकी सोचने-समझने की क्षमता और कलात्मक प्रतिभा की सराहना होगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन यादगार रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा कर लेंगे।
लव: पारिवारिक शांति बनी रहेगी।
धन: जमीन से जुड़े लेनदेन में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: कफ या जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।