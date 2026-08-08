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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 11 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 11 August horoscope in Hindi 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (17:42 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today 11 August horoscope in Hindi : करियर: आपका पराक्रम और ऊर्जा चरम पर रहेगी। कार्यक्षेत्र में साहसभरे फैसले लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी।
धन: वित्तीय दृष्टि से दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखें।
लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग संबल देगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को चने का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: बौद्धिक कार्यों और रणनीतिक योजनाओं के लिए दिन अनुकूल है।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में भावनात्मक रूप से फैसले लेने से बचें और पेशेवर रुख बनाए रखें।
लव: पार्टनर के मूड का ध्यान रखें।
धन: बजट का संतुलन बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक उथल-पुथल हो सकती है। 
उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता के योग हैं।
लव: जीवनसाथी से घरेलू विषयों पर बातचीत होगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: लाल वस्त्र या फल का दान करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: उच्च शिक्षा, शोध और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में शांति रहेगी।
धन: धन के मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। 
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है।
धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें। 
स्वास्थ्य: पेट की सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: वित्तीय लेनदेन में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: दिनचर्या में व्यायाम शामिल करना फायदेमंद रहेगा।
उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन से विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे।
लव: जीवनसाथी के लिए समय निकालें।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आपकी सोचने-समझने की क्षमता और कलात्मक प्रतिभा की सराहना होगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन यादगार रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा कर लेंगे।
लव: पारिवारिक शांति बनी रहेगी।
धन: जमीन से जुड़े लेनदेन में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: कफ या जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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