Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 11 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 11 August horoscope in Hindi : करियर: आपका पराक्रम और ऊर्जा चरम पर रहेगी। कार्यक्षेत्र में साहसभरे फैसले लेंगे।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी।

धन: वित्तीय दृष्टि से दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखें।

लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग संबल देगा।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को चने का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: बौद्धिक कार्यों और रणनीतिक योजनाओं के लिए दिन अनुकूल है।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।

धन: आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में भावनात्मक रूप से फैसले लेने से बचें और पेशेवर रुख बनाए रखें।

लव: पार्टनर के मूड का ध्यान रखें।

धन: बजट का संतुलन बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक उथल-पुथल हो सकती है।

उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता के योग हैं।

लव: जीवनसाथी से घरेलू विषयों पर बातचीत होगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

उपाय: लाल वस्त्र या फल का दान करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: उच्च शिक्षा, शोध और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में शांति रहेगी।

धन: धन के मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है।

धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें।

स्वास्थ्य: पेट की सेहत पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: वित्तीय लेनदेन में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: दिनचर्या में व्यायाम शामिल करना फायदेमंद रहेगा।

उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन से विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे।

लव: जीवनसाथी के लिए समय निकालें।

धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आपकी सोचने-समझने की क्षमता और कलात्मक प्रतिभा की सराहना होगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन यादगार रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा कर लेंगे।

लव: पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

धन: जमीन से जुड़े लेनदेन में फायदा होगा।

स्वास्थ्य: कफ या जुकाम की शिकायत हो सकती है।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।