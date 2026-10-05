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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (11:31 IST)

शुक्र की वक्री चाल से इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में होंगे सकारात्मक बदलाव

Astrology The planet Venus and the zodiac in the image.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (11:35 IST)
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03 अक्टूबर 2026 को शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में वक्री हो चुके हैं। ज्योतिष में शुक्र का वक्री होना जीवन शैली, व्यक्तिगत संबंधों, रचनात्मकता और वित्तीय प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन का एक विशेष अवसर माना जाता है। यद्यपि यह समय सभी राशियों को आत्म-निरीक्षण का संदेश देता है, लेकिन निम्नलिखित राशियों के लिए यह अवधि अपनी कमियों को दूर कर लाभ और सकारात्मकता अर्जित करने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है:
 

1. मेष राशि (संबंधों और साझेदारी में सुधार का लाभ)

आपके सातवें भाव में शुक्र का वक्री होना पुराने अनसुलझे मुद्दों और बिजनेस पार्टनरशिप के मतभेदों को सुलझाने का अवसर देता है। यदि आप धैर्य से काम लेंगे और आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे, तो पुराने प्रेम संबंधों व व्यावसायिक रिश्तों में फिर से मजबूती और मधुरता आ सकती है।

2. मिथुन राशि (रचनात्मकता और कलात्मक क्षेत्र में लाभ)

आपके पांचवें भाव में वक्री शुक्र आपको अपनी पुरानी कला, शौक और क्रिएटिविटी की ओर दोबारा लौटने की प्रेरणा दे रहा है। अपने किसी पुराने रचनात्मक विचार को फिर से समय देकर आप नई ऊँचाइयों को छू सकते हैं। साथ ही, अतीत के किसी पुराने प्रिय व्यक्ति से पुनः संपर्क के योग भी बन सकते हैं।
 

3. तुला राशि (व्यक्तित्व विकास और आत्म-मूल्यांकन का लाभ)

आपकी ही राशि में शुक्र का वक्री होना आपके लिए खुद को बेहतर बनाने और अपनी वास्तविक पहचान को समझने का एक शानदार समय है। यदि आप इस दौरान गहन आत्म-निरीक्षण करेंगे, तो अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत लक्ष्यों में एक नया निखार और परिपक्वता ला सकेंगे।

4. धनु राशि (सच्चे मित्रों और सोशल नेटवर्क से लाभ)

आपके ग्यारहवें भाव में यह बदलाव आपके फ्रेंड सर्कल और सोशल नेटवर्क का सही पुनर्मूल्यांकन करने में मदद करेगा। इस दौरान आपको सच्चे और वफादार दोस्तों की पहचान होगी, जिनके साथ मिलकर आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं।
 

5. वृश्चिक राशि (आंतरिक शांति और मानसिक लाभ)

बारहवें भाव में वक्री शुक्र पुरानी कड़वी यादों और अतृप्त भावनाओं को दिल से निकालकर हल्का होने का मौका दे रहा है। एकांत में समय बिताने और डायरी लेखन जैसी आदतों से आपको असीम मानसिक शांति, आत्मबल और भावनात्मक मजबूती प्राप्त होगी।
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