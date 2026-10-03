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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (07:02 IST)

06 October Birthday: आपको 06 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today 06 October Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (11:10 IST)
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06 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 6 अक्‍टूबर

दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 6, 15, 24
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
शुभ वर्ष : 2026, 2033, 2042, 2051, 2060, 2069
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरी-पेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।
परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिलीजुली स्थिति रहेगी। 
इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में संभलकर चलना होगा।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

कृपालु महाराज (Kripalu Maharaj): मथुरा के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया।
जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi): जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री।  
मेघनाथ साहा (Meghnath Saha): भारतीय वैज्ञानिक, जो शाह समीकरण के लिए जाने जाते हैं। 
भजन लाल (Bhajan Lal): हरियाणा के एक कुशल राजनेता और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 
विनोद खन्ना (Vinod Khanna): हिंदी फ़िल्‍मों के लो‍कप्रिय अभिनेता और राजनीतिज्ञ।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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