शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन-करियर में मिलेगा बड़ा लाभ

09 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शाम 07:28 बजे शनि ग्रह का अपने ही स्वामित्‍व वाले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश होने जा रहा है। स्व-नक्षत्र में शनि का गोचर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन से निम्नलिखित राशियों के लिए प्रगति, धन-लाभ और सफलता के बेहतरीन योग बन रहे हैं:

1. वृषभ राशि (आर्थिक स्थिति में मजबूती और अपार लाभ)

ग्यारहवें भाव में शनि का प्रवेश आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और समाज में मान-प्रतिष्ठा व पद-कद बढ़ेगा।

2. मिथुन राशि (करियर में तरक्की और पदोन्नति)

दसवें भाव (कर्म भाव) में शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके करियर में बेहतरीन और सकारात्मक बदलाव लाएगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (प्रमोशन) या नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इसके साथ ही व्यापार में विस्तार के भी प्रबल योग बन रहे हैं।

3. तुला राशि (सफलता, विजय और प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ)

छठे भाव में शनि का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे तथा कानूनी मामलों में विजय व सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की जमकर सराहना होगी।

4. मकर राशि (साहस, पराक्रम और व्यावसायिक सफलता)

तीसरे भाव में शनि का गोचर आपके साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि करेगा। छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं अत्यंत सफल रहेंगी और आपके संचार कौशल (Communication) से नए एवं शानदार अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कार्यशैली में मजबूती और स्पष्टता आएगी।

5. कुंभ राशि (धन वृद्धि और आर्थिक समृद्धि)

दूसरे भाव (धन भाव) में शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपकी आर्थिक योजनाओं को नई दिशा देगा। आपके संचित धन और बचत में वृद्धि होगी तथा आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित बनेगी।