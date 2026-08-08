Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 9 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 9 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी पहल की सराहना होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ संवाद बेहतर रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में नए विचार अमल में ला सकते हैं।

लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: देवी लक्ष्मी को फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी।

लव: रिश्तों में आकर्षण और मिठास बढ़ेगी।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है।

लव: संयम रखें, गलतफहमियां हो सकती हैं।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या नींद की कमी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे।

लव: लव लाइफ में ताजगी आएगी।

धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा।

उपाय: तुलसी के सामने दीपक जलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: उच्च शिक्षा या शोध से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होगा।

धन:लंबी अवधि के निवेश की योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: गुप्त विरोधियों से सावधान रहें और दस्तावेजों को पढ़कर हस्ताक्षर करें।

लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें।

धन: लेनदेन में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: साझेदारी के काम में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

लव: वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा।

धन: वित्तीय दृष्टि से दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: पीले फल का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है।

लव: अपने पार्टनर के लिए समय निकालें।

धन: धन लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।

उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कला, लेखन, डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।

धन: आय के स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: कफ से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।