Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 9 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 9 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी पहल की सराहना होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बेहतर रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए विचार अमल में ला सकते हैं।
लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: देवी लक्ष्मी को फूल अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी।
लव: रिश्तों में आकर्षण और मिठास बढ़ेगी।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है।
लव: संयम रखें, गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे।
लव: लव लाइफ में ताजगी आएगी।
धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा।
उपाय: तुलसी के सामने दीपक जलाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: उच्च शिक्षा या शोध से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होगा।
धन:लंबी अवधि के निवेश की योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: गुप्त विरोधियों से सावधान रहें और दस्तावेजों को पढ़कर हस्ताक्षर करें।
लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें।
धन: लेनदेन में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: साझेदारी के काम में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
लव: वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा।
धन: वित्तीय दृष्टि से दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: पीले फल का दान करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है।
लव: अपने पार्टनर के लिए समय निकालें।
धन: धन लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कला, लेखन, डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: आय के स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कफ से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।