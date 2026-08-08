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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 9 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 9 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 9 August 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (10:16 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 9 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी पहल की सराहना होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बेहतर रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए विचार अमल में ला सकते हैं।
लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। 
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: देवी लक्ष्मी को फूल अर्पित करें।
 
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी।
लव: रिश्तों में आकर्षण और मिठास बढ़ेगी।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
 
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है।
लव: संयम रखें, गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे।
लव: लव लाइफ में ताजगी आएगी।
धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। 
धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा।
उपाय: तुलसी के सामने दीपक जलाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: उच्च शिक्षा या शोध से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होगा।
धन:लंबी अवधि के निवेश की योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: गुप्त विरोधियों से सावधान रहें और दस्तावेजों को पढ़कर हस्ताक्षर करें।
लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें। 
धन: लेनदेन में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: साझेदारी के काम में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
लव: वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा।
धन: वित्तीय दृष्टि से दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: पीले फल का दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है।
लव: अपने पार्टनर के लिए समय निकालें। 
धन: धन लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कला, लेखन, डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: आय के स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कफ से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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