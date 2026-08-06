Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 7 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 7 August 2026 : करियर: आपकी वाणी और संवाद कौशल में निखार आएगा। नए अवसर और सौदे प्राप्त होंगे।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत से आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।

उपाय: मां लक्ष्मी सफेद फूल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर आपके निर्णयों की तारीफ होगी।

लव: सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते के अच्छे संकेत हैं।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।स्वास्थ्य: चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से लाभ की संभावना है।

लव: पार्टनर से किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है।

धन: अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान या सिरदर्द रह सकता है।

उपाय: किसी गरीब को खीर का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: व्यापार में किसी बड़े सौदे के फाइनल होने की उम्मीद है।

लव: पार्टनर के साथ किसी सुखद शाम का आनंद लेंगे।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिनशुभ है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

सिंह (Leo)

करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।

धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता से थकान हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। धार्मिक या शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: किसी मनोरंजक स्थान की यात्रा का योग बन सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।

तुला (Libra)

करियर: किसी भी विवादित मुद्दे से खुद को दूर रख अपने काम पर ध्यान दें।

लव: दांपत्य जीवन में मनमुटाव न होने दें।

धन: उधारी देने या लेने से बचें।

स्वास्थ्य: अपने खानपान में सादगी रखें।

उपाय: कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है।

लव: जीवनसाथी के साथ अपार प्रेम देखने को मिलेगा।

धन: वित्तीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य और अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

लव लाइफ: लव पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है।

धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा।

लव: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से चर्चा होगी।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: कफ संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: इत्र या कपूर का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नए काम के अवसर मिलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जलाभिषेक करें।