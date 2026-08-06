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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 7 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 7 August horoscope in Hindi 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (10:18 IST)
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1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 7 August 2026 : करियर: आपकी वाणी और संवाद कौशल में निखार आएगा। नए अवसर और सौदे प्राप्त होंगे।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत से आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।
उपाय: मां लक्ष्मी सफेद फूल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर आपके निर्णयों की तारीफ होगी।
लव: सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते के अच्छे संकेत हैं।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।स्वास्थ्य: चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से लाभ की संभावना है।
लव: पार्टनर से किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है।
धन: अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान या सिरदर्द रह सकता है।
उपाय: किसी गरीब को खीर का दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: व्यापार में किसी बड़े सौदे के फाइनल होने की उम्मीद है।
लव: पार्टनर के साथ किसी सुखद शाम का आनंद लेंगे।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिनशुभ है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता से थकान हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। धार्मिक या शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: किसी मनोरंजक स्थान की यात्रा का योग बन सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।
 
तुला (Libra)
करियर: किसी भी विवादित मुद्दे से खुद को दूर रख अपने काम पर ध्यान दें।
लव: दांपत्य जीवन में मनमुटाव न होने दें।
धन: उधारी देने या लेने से बचें।
स्वास्थ्य: अपने खानपान में सादगी रखें।
उपाय: कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ अपार प्रेम देखने को मिलेगा।
धन: वित्तीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य और अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।
लव लाइफ: लव पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है।
धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा।
लव: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से चर्चा होगी।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कफ संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: इत्र या कपूर का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नए काम के अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जलाभिषेक करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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