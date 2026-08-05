06 August Birthday: आपको 6 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 6 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 6 अगस्त

दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 6, 15, 24

शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78

शुभ वर्ष : 2026, 2033, 2042, 2051, 2060

ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी

शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।

परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी।

इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में संभलकर चलना होगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

एम. नाइट श्यामलन (M. Night Shyamalan): भारतीय मूल के प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म निर्देशक।

अलेक्जेंडर फ्लेमिंग (Sir Alexander Fleming): नोबेल पुरस्कार विजेता स्कॉटिश वैज्ञानिक।

डॉ. विक्रम साराभाई (Dr. Vikram Sarabhai): भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक।

मिशेल योह (Michelle Yeoh): ऑस्कर विजेता मलेशियाई अभिनेत्री।

आदित्य नारायण (Aditya Narayan): प्रसिद्ध भारतीय गायक, टीवी होस्ट।





आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!