सूर्य-शनि का नवपंचम योग: इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, सफलता के खुलेंगे नए रास्ते

7 अगस्त 2026 को सूर्य और शनि देव एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होने जा रहे हैं. ग्रहों के इस विशेष स्थिति को त्रि-एकादश या नवपंचम योग कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और शनि का नवपंचम योग एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ स्थिति मानी जाती है। जब सूर्य और शनि एक-दूसरे से त्रिकोण (5वें और 9वें भाव) में स्थित होते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। इस योग के प्रभाव से अनुशासन और अधिकार का अद्भुत तालमेल बनता है, जो करियर, धन और मान-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि लाता है। इस दौरान मुख्य रूप से 4 राशियों के लिए स्वर्णिम समय की शुरुआत होती है। ये राशियां हैं- मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि।

1. मेष राशि (Aries)

करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के मजबूत योग बनेंगे।

आर्थिक स्थिति: आय के नए रास्ते खुलेंगे। पुराना निवेश इस समय बड़ा मुनाफा दे सकता है।

विशेष लाभ: समाज में आपकी साख बढ़ेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

2. सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास में वृद्धि: सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं। नवपंचम योग से आपका नेतृत्व कौशल और निखरेगा।

सरकारी कार्यों में सफलता: यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कानूनी/सरकारी मामले में उलझे हैं, तो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है।

पारिवारिक सुख: पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना है और पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा।

3. धनु राशि (Sagittarius)

भाग्योदय: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कम मेहनत में भी बेहतर परिणाम हासिल होंगे।

शिक्षा और यात्रा: विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। नए कौशल सीखने का सही समय है।

धन लाभ: अचानक धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी संचित निधि (सेविंग्स) मजबूत होगी।

4. कुंभ राशि (Aquarius)

व्यापारिक विस्तार: शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे बड़ा मुनाफा होगा।

नेटवर्किंग: सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके काम आएंगे।

मानसिक शांति: पुरानी चिंताओं और तनाव से राहत मिलेगी तथा कार्ययोजनाएं सफल होंगी।

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