बुधादित्य राजयोग से बदलेगी इन 5 राशियों की तकदीर, करियर और कारोबार में मिल सकती है बड़ी सफलता

16 जुलाई से सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 5 अगस्त 2026 को बुध ने भी इसी राशि में प्रवेश किया है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। सूर्य को तेज, सफलता और प्रशासनिक क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और वाणी के स्वामी हैं। जब यह योग कर्क राशि (जल तत्व की राशि) में बनता है, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता, बौद्धिक बल और कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। कर्क राशि में बुधादित्य राजयोग बनने से मुख्य रूप से इन 5 राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक समय की शुरुआत होती है।

1. मेष राशि (Aries)

करियर व भौतिक सुख: चतुर्थ भाव में यह योग बनने से भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है और पारिवारिक सहयोग से धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

2. मिथुन राशि (Gemini)

धन व वाणी: द्वितीय भाव (धन व वाणी) में यह योग बनने से आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा।

अचानक धन लाभ: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

3. कर्क राशि (Cancer)

व्यक्तित्व व मान-सम्मान: आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में यह योग बनने से आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता चरम पर होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

करियर में उन्नति: व्यापारिक फैसलों में सफलता मिलेगी और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे।

4. कन्या राशि (Virgo)

आय में वृद्धि: एकादश भाव (लाभ भाव) में यह राजयोग बनने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं से बड़ा आर्थिक लाभ होगा।

महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति: लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे और उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा।

5. तुला राशि (Libra)

करियर व व्यापार: दशम भाव (कर्म भाव) में बुधादित्य राजयोग का बनना आपके करियर के लिए वरदान समान है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी।

पद-प्रतिष्ठा: व्यापार में विस्तार होगा और कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।

इस राजयोग का लाभ बढ़ाने के सरल उपाय

सूर्य देव की उपासना: रोज सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

बुध ग्रह को मजबूत करें: बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं या जरूरतमंदों को हरी मूंग का दान करें।