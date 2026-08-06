  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. kark-rashi-budhaditya-rajyog-5-zodiac-signs-luck-career-wealth
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 6 August 2026 (16:18 IST)

बुधादित्य राजयोग से बदलेगी इन 5 राशियों की तकदीर, करियर और कारोबार में मिल सकती है बड़ी सफलता

The image shows the Sun and the planet Mercury along with the symbol for the Cancer zodiac sign.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (16:26 IST)
google-news
16  जुलाई से सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 5 अगस्त 2026 को बुध ने भी इसी राशि में प्रवेश किया है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। सूर्य को तेज, सफलता और प्रशासनिक क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और वाणी के स्वामी हैं। जब यह योग कर्क राशि (जल तत्व की राशि) में बनता है, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता, बौद्धिक बल और कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। कर्क राशि में बुधादित्य राजयोग बनने से मुख्य रूप से इन 5 राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक समय की शुरुआत होती है।

1. मेष राशि (Aries)

करियर व भौतिक सुख: चतुर्थ भाव में यह योग बनने से भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है और पारिवारिक सहयोग से धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

2. मिथुन राशि (Gemini)

धन व वाणी: द्वितीय भाव (धन व वाणी) में यह योग बनने से आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा।
अचानक धन लाभ: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।
 

3. कर्क राशि (Cancer)

व्यक्तित्व व मान-सम्मान: आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में यह योग बनने से आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता चरम पर होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
करियर में उन्नति: व्यापारिक फैसलों में सफलता मिलेगी और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे।

4. कन्या राशि (Virgo)

आय में वृद्धि: एकादश भाव (लाभ भाव) में यह राजयोग बनने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं से बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति: लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे और उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा।
 

5. तुला राशि (Libra)

करियर व व्यापार: दशम भाव (कर्म भाव) में बुधादित्य राजयोग का बनना आपके करियर के लिए वरदान समान है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी।
पद-प्रतिष्ठा: व्यापार में विस्तार होगा और कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।
 

इस राजयोग का लाभ बढ़ाने के सरल उपाय

सूर्य देव की उपासना: रोज सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
बुध ग्रह को मजबूत करें: बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं या जरूरतमंदों को हरी मूंग का दान करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–5 : तेजपत्ता)

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अगस्‍त 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अगस्‍त 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय08 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

शुक्र का हस्त नक्षत्र में गोचर: जानिए मेष से मीन तक 12 राशियों पर क्या होगा असर

शुक्र का हस्त नक्षत्र में गोचर: जानिए मेष से मीन तक 12 राशियों पर क्या होगा असर11 अगस्त 2026, मंगलवार को प्रातः 06:33 बजे सौंदर्य, प्रेम, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह 'शुक्र' उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ पद से निकलकर हस्त नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करेगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौंदर्य के कारक शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश सभी 12 राशियों के जीवन में रचनात्मकता, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगा।

श्रावण मास विशेष: शिवलिंग पर कितने प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं? जानिए हर अभिषेक का महत्व

श्रावण मास विशेष: शिवलिंग पर कितने प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं? जानिए हर अभिषेक का महत्वश्रावण मास (सावन) में भगवान शिव की आराधना और रुद्राभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, अलग-अलग द्रव्यों (सामग्रियों) से किए गए अभिषेक से अलग-अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव को "अभिषेक प्रिय" माना गया है। यहाँ मुख्य प्रकार के शिव-अभिषेक और उनके महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग-6 धनिया)

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग-6 धनिया)भारतीय रसोई केवल स्वाद की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन की एक जीवंत पाठशाला भी है। यहां प्रत्येक मसाला अपने भीतर केवल सुगंध या औषधीय गुण ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संकेत भी समेटे रहता है। यदि हल्दी स्थिरता का बोध कराती है, लाल मिर्च ऊर्जा का प्रतीक बनती है और तेजपत्ता अदृश्य प्रभावों की ओर संकेत करता है, तो धनिया प्रकृति की उस सहज बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शोर किए जीवन में संतुलन स्थापित करती है।

कर्क राशि में बना त्रिग्रही योग, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर, नौकरी और व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ

कर्क राशि में बना त्रिग्रही योग, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर, नौकरी और व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ5 अगस्त 2026 से कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु (बृहस्पति) की युति से अत्यंत शुभ 'त्रिग्रही योग' का निर्माण हुआ है जो 17 अगस्त तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि में इन तीन प्रमुख ग्रहों का एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च के होते हैं तथा सूर्य-बुध के मिलने से 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण भी होता है। इस त्रिग्रही योग के प्रभाव से 6 राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें करियर, नौकरी तथा व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।