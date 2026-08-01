इंजीनियर से बॉलीवुड स्टार तक: जानिए कैसे तापसी पन्नू बनीं इंडस्ट्री की सबसे दमदार आउटसाइडर एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू 1 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कंप्यूटर साइंस में इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुकी तापसी ने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। चश्मे बद्दूर में एक न्यूकमर से एक प्रमुख अभिनेत्री तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है।

अपने असाधारण अभिनय कौशल और फिल्मों के चुनाव के साथ तापसी पन्नू ने इंड्रस्ट्री पर गहरा प्रभाव डाला है। तापसी पन्नू तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं।

'बेबी' में अपने आकर्षक कैमियो से लेकर कानूनी ड्रामा 'पिंक' में मीनल अरोड़ा के अविस्मरणीय किरदार और 'मुल्क' में दमदार आरती मोहम्मद तक, तापसी ने दिखाया है कि वह चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने से डरती नहीं हैं जो समाजिक मुद्दों पर आधारित हो। उनकी विचारोत्तेजक फिल्म 'थप्पड़' और बहुत कुछ में देखा गया है।

बायोग्राफी फिल्म 'सांड की आंख' में तापसी उत्कृष्ट प्रदर्शन, जहां उन्होंने प्रकाशी तोमर की भूमिका निभाई, और 'हसीन दिलरुबा' में रानी कश्यप के उनके आकर्षक चित्रण ने उनकी अपार प्रतिभा को उजागर किया। और रोमांटिक ड्रामा मनमर्जियां में प्रतिभाशाली विक्की कौशल के साथ उनकी केमिस्ट्री को कौन भूल सकता है, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था।

'शाबाश मिट्ठू', 'लूप लपेटा' और 'ब्लर' जैसी फिल्मों में उनकी नवीनतम फिल्मों को उनके असाधारण अभिनय कौशल के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा मिली है। शाहरुख खान के साथ 'डंकी' में भी तापसी ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। अब फैंस उनकी अगली फिल्म 'फिर आई हसीन दिलरुबा' और 'खेल खेल में' का बेसब्री से इंतजार है।

कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद, तापसी ने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के साथ उद्योग में खुद के लिए एक जगह बनाई है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, उन्होंने दूसरों के अनुसरण के लिए एक पथ प्रज्वलित किया है, अनगिनत व्यक्तियों को अपने सपनों का पीछा करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया है।

कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स का चेहरा बनने से लेकर फिल्म निर्माण तक, तापसी की स्टार पावर और प्रभाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। वह एक प्रेरणादायक, आशा की किरण और कई लोगों के लिए एक आदर्श हैं। चूंकि वह बॉलीवुड में एक और दशक की शुरुआत कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तापसी पन्नू चमकना जारी रखेंगी।