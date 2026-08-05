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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 6 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 6 August horoscope in Hindi 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (13:50 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 6 August 2026 : करियर: नया उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यस्थल पर आपके विचारों का सम्मान होगा।
लव: पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा दिन है।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें।
लव: पार्टनर से संवादहीनता के कारण मतभेद हो सकता है।
धन: अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने या अचानक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेगा।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: संपत्ति या व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: दिनचर्या में वॉक और योग शामिल करें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है।
लव: पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी निर्धन को पीली मिठाई दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फलदायी होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: अत्यधिक शारीरिक भागदौड़ से बचें।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की परीक्षा हो सकती है।
लव: छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन माहौल शांत हो जाएगा।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से बचें। गुनगुना पानी पीएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता से नए रास्ते खुलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे।
धन: कोई नया निवेश करने की योजना सफल हो सकती है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।
लव: परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।
धन: घर-परिवार से जुड़े कार्यों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कफ से जुड़ी परेशानी से सतर्क रहें।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रयासों से काम आसान होंगे।
लव: पार्टनर के साथ समय आनंददायक बीतेगा।
धन: बातचीत का तरीका आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा।
स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर लोग प्रभावित होंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: श्री हरि विष्णु की कथा सुनें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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