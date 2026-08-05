Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 6 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 6 August 2026 : करियर: नया उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यस्थल पर आपके विचारों का सम्मान होगा।
लव: पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा दिन है।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें।
लव: पार्टनर से संवादहीनता के कारण मतभेद हो सकता है।
धन: अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने या अचानक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेगा।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: संपत्ति या व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: दिनचर्या में वॉक और योग शामिल करें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है।
लव: पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी निर्धन को पीली मिठाई दान करें।
तुला (Libra)
करियर: नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फलदायी होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: अत्यधिक शारीरिक भागदौड़ से बचें।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की परीक्षा हो सकती है।
लव: छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन माहौल शांत हो जाएगा।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से बचें। गुनगुना पानी पीएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता से नए रास्ते खुलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे।
धन: कोई नया निवेश करने की योजना सफल हो सकती है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।
लव: परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।
धन: घर-परिवार से जुड़े कार्यों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कफ से जुड़ी परेशानी से सतर्क रहें।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रयासों से काम आसान होंगे।
लव: पार्टनर के साथ समय आनंददायक बीतेगा।
धन: बातचीत का तरीका आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा।
स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर लोग प्रभावित होंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: श्री हरि विष्णु की कथा सुनें।