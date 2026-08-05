Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 6 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 6 August 2026 : करियर: नया उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यस्थल पर आपके विचारों का सम्मान होगा।

लव: पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा दिन है।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें।

लव: पार्टनर से संवादहीनता के कारण मतभेद हो सकता है।

धन: अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: पैर में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

धन: रुका हुआ धन मिलने या अचानक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेगा।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

धन: संपत्ति या व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: दिनचर्या में वॉक और योग शामिल करें।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है।

लव: पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी।

धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी निर्धन को पीली मिठाई दान करें।

तुला (Libra)

करियर: नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फलदायी होंगे।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।

धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: अत्यधिक शारीरिक भागदौड़ से बचें।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की परीक्षा हो सकती है।

लव: छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन माहौल शांत हो जाएगा।

धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से बचें। गुनगुना पानी पीएं।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता से नए रास्ते खुलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे।

धन: कोई नया निवेश करने की योजना सफल हो सकती है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।

उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें।



मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।

लव: परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।

धन: घर-परिवार से जुड़े कार्यों पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: कफ से जुड़ी परेशानी से सतर्क रहें।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रयासों से काम आसान होंगे।

लव: पार्टनर के साथ समय आनंददायक बीतेगा।

धन: बातचीत का तरीका आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा।

स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर लोग प्रभावित होंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: श्री हरि विष्णु की कथा सुनें।