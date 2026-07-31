Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (1 अगस्त, 2026) दैनिक राशिफल: 1 अगस्त 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Rashifal 01 August 2026 Today : करियर: नौकरीपेशा की कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के संकेत हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, निवेश फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, लेकिन पर्याप्त पानी पिएं।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज नौकरीपेशा जातकों को सावधानी बरतनी होगी। व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: आज आंखों में थकान या जलन हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कोई बड़ा प्रोजेक्ट सहकर्मियों के सहयोग से प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, संवाद बनाए रखें।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, योग और ध्यान करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बॉस द्वारा आपके काम की प्रशंसा होगी।

लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी। अविवाहितों के लिए विवाह चर्चा संभव है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, बाहर के खाने से परहेज करें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत सफल रहेगा।

लव: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखी रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे।

स्वास्थ्य: पुराने रोग में लाभ होने से शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आपके मैनेजमेंट की तारीफ होगी। काम का दबाव अधिक रह सकता है।

लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें, रिश्ते में मजबूती आएगी।

धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा।

लव: रोमांस के लिए दिन श्रेष्ठ है। लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।

धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ज्वेलरी या सोने में निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। फल और जूस का सेवन करें।

उपाय: महालक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: शत्रुओं से सावधान रहें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है।

लव: रिश्तों में अविश्वास को जगह न दें। पार्टनर पर भरोसा बढ़ाएं।

धन: आकस्मिक खर्च बढ़ सकते हैं। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने का भय है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्र वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। पुरानी यादें ताजा होंगी।

धन: किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ होगा। भविष्य की योजना बनाएं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर का बना खाना ही खाएं।

उपाय: आज वस्त्र दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। मेहनत जारी रखें।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग हैं। निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। मालिश से आराम मिलेगा।

उपाय: शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा। नए आइडियाज सफल होंगे।

लव: दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचकर रहें। ठंडी चीजों का परहेज करें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

लव: परिवार में सामंजस्य रहेगा। प्रेमी की ओर से खुशी मिलेगी।

धन: आय के साधन बढ़ेंगे। खरीदारी के लिए समय शुभ है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है।