Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (1 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 1 अगस्त 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today Rashifal 01 August 2026 Today : करियर: नौकरीपेशा की कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, निवेश फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, लेकिन पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: डाक कांवड़, खड़ी कांवड़ और साधारण कांवड़ में क्या अंतर होता है?
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज नौकरीपेशा जातकों को सावधानी बरतनी होगी। व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: आज आंखों में थकान या जलन हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कोई बड़ा प्रोजेक्ट सहकर्मियों के सहयोग से प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, संवाद बनाए रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, योग और ध्यान करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बॉस द्वारा आपके काम की प्रशंसा होगी।
लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी। अविवाहितों के लिए विवाह चर्चा संभव है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत सफल रहेगा।
लव: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखी रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे।
स्वास्थ्य: पुराने रोग में लाभ होने से शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आपके मैनेजमेंट की तारीफ होगी। काम का दबाव अधिक रह सकता है।
लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें, रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: उत्तरा फाल्गुनी में आए 'लग्जरी के कारक', इन 7 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मत
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी में मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा।
लव: रोमांस के लिए दिन श्रेष्ठ है। लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।
धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ज्वेलरी या सोने में निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। फल और जूस का सेवन करें।
उपाय: महालक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: शत्रुओं से सावधान रहें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है।
लव: रिश्तों में अविश्वास को जगह न दें। पार्टनर पर भरोसा बढ़ाएं।
धन: आकस्मिक खर्च बढ़ सकते हैं। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने का भय है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: छात्र वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। पुरानी यादें ताजा होंगी।
धन: किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ होगा। भविष्य की योजना बनाएं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर का बना खाना ही खाएं।
उपाय: आज वस्त्र दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। मेहनत जारी रखें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग हैं। निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। मालिश से आराम मिलेगा।
उपाय: शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा। नए आइडियाज सफल होंगे।
लव: दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचकर रहें। ठंडी चीजों का परहेज करें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।
लव: परिवार में सामंजस्य रहेगा। प्रेमी की ओर से खुशी मिलेगी।
धन: आय के साधन बढ़ेंगे। खरीदारी के लिए समय शुभ है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।ALSO READ: Sawan 2026: कावड़ यात्रा के 10 कठिन नियम, जिनका पालन करते ही प्रसन्न होंगे भगवान शिव