मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश: 5 राशियों के लिए प्रमोशन और तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते

02 अगस्त 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल वायु तत्व की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां वे 18 सितंबर तक रहेंगे। इस गोचर के चलते 5 राशियों को बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रिमेंट या कोई अन्य लाभ मिल सकता है। यदि कारोबारी हैं तो मुनाफा बढ़ने की प्रबल संभावना है। ये राशियां हैं-

1. मेष राशि: बढ़ेगा रसूख, किस्मत देगी पूरा साथ

मंगल आपके पराक्रम भाव में विराजकर आपके भीतर ऐसा जोश भरेंगे कि रुका हुआ हर काम रॉकेट की रफ्तार पकड़ेगा। ऑफिस में आपके फैसले बॉस का दिल जीत लेंगे।

गुड न्यूज़: किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन और सैलरी में बंपर इजाफे के पूरे चांस हैं!

रेड फ्लैग (सावधानी): ऑफिस की गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें और सहकर्मियों से फालतू पंगे न लें। छोटे भाई-बहनों से रिश्ता मधुर रखें और कंधों व कानों की सेहत का ध्यान रखें।

2. सिंह राशि: नोटों की बारिश और सपनों की उड़ान

सिंह जातकों के लिए मंगल की यह स्थिति किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आपकी इच्छाओं के घर में बैठकर मंगल धन-धान्य की बौछार करने वाले हैं।

गुड न्यूज़: मनचाहा ट्रांसफर, मनपसंद सैलरी और पदोन्नति की गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के काम से भारी मुनाफा होने वाला है।

रेड फ्लैग (सावधानी): लीगल मामलों में तो राहत मिलेगी, लेकिन बच्चों की सेहत या पढ़ाई को लेकर थोड़े तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए ध्यान दें।

3. कन्या राशि: वर्कप्लेस पर छाएंगे आप, बनेंगे असली 'बॉस'

कर्म भाव में मंगल के बैठते ही आपके करियर का ग्राफ तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। आपकी लीडरशिप और काम संभालने का अंदाज़ सहकर्मियों और सीनियर दोनों को आपका मुरीद बना देगा।

गुड न्यूज़: खुद का घर या नई चमचमाती गाड़ी खरीदने का सपना इस दौरान सच हो सकता है।

रेड फ्लैग (सावधानी): वर्कहोलिक बनना अच्छा है, लेकिन काम के चक्कर में पर्सनल लाइफ और पार्टनर को नज़रअंदाज़ न करें। अपने गुस्से पर थोड़ा ब्रेक लगाएं।

4. तुला राशि: खुलेगा पासपोर्ट, उड़ेंगे सात समंदर पार

भाग्य स्थान में मंगल की मौजूदगी आपको किसी शानदार धार्मिक या लंबी विदेश यात्रा का तोहफा दे सकती है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनका समय अब आ गया है।

गुड न्यूज़: हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं।

रेड फ्लैग (सावधानी): ऑफिस में मेहनत के मुताबिक तुरंत रिजल्ट न मिलने से थोड़ी चिढ़ हो सकती है या अनचाहा तबादला हो सकता है। पिता जी और छोटे भाई-बहनों से अपने विचार थोपने से बचें।

5. वृश्चिक राशि: अचानक होगा धन लाभ, लेकिन संभलकर चलें

आठवें घर का मंगल आपको किसी ऐसे सीक्रेट सोर्स या अप्रत्याशित रास्ते से धन दिला सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। हालांकि, करियर में सफलता के लिए संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहेगा।

गुड न्यूज़: रुका हुआ गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।

रेड फ्लैग (सावधानी): अपनी तीखी ज़बान पर लगाम रखें, वरना बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें—बीपी और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान सही रखें।