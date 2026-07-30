  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. mars-transit-gemini-2026-5-zodiac-signs-promotion-career-success
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (12:52 IST)

मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश: 5 राशियों के लिए प्रमोशन और तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते

mangal in mithun rashi 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:57 IST)
google-news
02 अगस्त 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल वायु तत्व की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां वे 18 सितंबर तक रहेंगे। इस गोचर के चलते 5 राशियों को बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रिमेंट या कोई अन्य लाभ मिल सकता है। यदि कारोबारी हैं तो मुनाफा बढ़ने की प्रबल संभावना है। ये राशियां हैं- 
 

1. मेष राशि: बढ़ेगा रसूख, किस्मत देगी पूरा साथ

मंगल आपके पराक्रम भाव में विराजकर आपके भीतर ऐसा जोश भरेंगे कि रुका हुआ हर काम रॉकेट की रफ्तार पकड़ेगा। ऑफिस में आपके फैसले बॉस का दिल जीत लेंगे।
गुड न्यूज़: किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन और सैलरी में बंपर इजाफे के पूरे चांस हैं!
रेड फ्लैग (सावधानी): ऑफिस की गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें और सहकर्मियों से फालतू पंगे न लें। छोटे भाई-बहनों से रिश्ता मधुर रखें और कंधों व कानों की सेहत का ध्यान रखें।
 

2. सिंह राशि: नोटों की बारिश और सपनों की उड़ान

सिंह जातकों के लिए मंगल की यह स्थिति किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आपकी इच्छाओं के घर में बैठकर मंगल धन-धान्य की बौछार करने वाले हैं।
गुड न्यूज़: मनचाहा ट्रांसफर, मनपसंद सैलरी और पदोन्नति की गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के काम से भारी मुनाफा होने वाला है।
रेड फ्लैग (सावधानी): लीगल मामलों में तो राहत मिलेगी, लेकिन बच्चों की सेहत या पढ़ाई को लेकर थोड़े तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए ध्यान दें।

3. कन्या राशि: वर्कप्लेस पर छाएंगे आप, बनेंगे असली 'बॉस'

कर्म भाव में मंगल के बैठते ही आपके करियर का ग्राफ तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। आपकी लीडरशिप और काम संभालने का अंदाज़ सहकर्मियों और सीनियर दोनों को आपका मुरीद बना देगा।
गुड न्यूज़: खुद का घर या नई चमचमाती गाड़ी खरीदने का सपना इस दौरान सच हो सकता है।
रेड फ्लैग (सावधानी): वर्कहोलिक बनना अच्छा है, लेकिन काम के चक्कर में पर्सनल लाइफ और पार्टनर को नज़रअंदाज़ न करें। अपने गुस्से पर थोड़ा ब्रेक लगाएं।

4. तुला राशि: खुलेगा पासपोर्ट, उड़ेंगे सात समंदर पार

भाग्य स्थान में मंगल की मौजूदगी आपको किसी शानदार धार्मिक या लंबी विदेश यात्रा का तोहफा दे सकती है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनका समय अब आ गया है।

गुड न्यूज़: हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं।
रेड फ्लैग (सावधानी): ऑफिस में मेहनत के मुताबिक तुरंत रिजल्ट न मिलने से थोड़ी चिढ़ हो सकती है या अनचाहा तबादला हो सकता है। पिता जी और छोटे भाई-बहनों से अपने विचार थोपने से बचें।
 

5. वृश्चिक राशि: अचानक होगा धन लाभ, लेकिन संभलकर चलें

आठवें घर का मंगल आपको किसी ऐसे सीक्रेट सोर्स या अप्रत्याशित रास्ते से धन दिला सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। हालांकि, करियर में सफलता के लिए संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहेगा।
गुड न्यूज़: रुका हुआ गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।
रेड फ्लैग (सावधानी): अपनी तीखी ज़बान पर लगाम रखें, वरना बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें—बीपी और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान सही रखें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
केतु का स्व-नक्षत्र मघा में महागोचर: इन 5 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत, शुरू होगा गोल्डन टाइम

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

अंक-दर्शन: रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–2 : नमक)

अंक-दर्शन: रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–2 : नमक)भोजन की थाली में अनेक व्यंजन परोसे जा सकते हैं, पर यदि उनमें नमक न हो तो उनका स्वाद अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नमक को केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं माना गया, बल्कि विश्वास, निष्ठा और उत्तरदायित्व का भी प्रतीक माना गया। हमारी भाषा में प्रचलित मुहावरे...

मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश: 5 राशियों के लिए प्रमोशन और तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते

मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश: 5 राशियों के लिए प्रमोशन और तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते02 अगस्त 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल वायु तत्व की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां वे 18 सितंबर तक रहेंगे। इस गोचर के चलते 5 राशियों को बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रिमेंट या कोई अन्य लाभ मिल सकता है। यदि कारोबारी हैं तो मुनाफा बढ़ने की प्रबल संभावना है। ये राशियां हैं-

केतु का स्व-नक्षत्र मघा में महागोचर: इन 5 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत, शुरू होगा गोल्डन टाइम

केतु का स्व-नक्षत्र मघा में महागोचर: इन 5 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत, शुरू होगा गोल्डन टाइमवर्तमान में केतु सिंह राशि में है और इसी दौरान वह 2 अगस्त को मघा नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर करेगा। 5 दिसंबर 2026 तक केतु यहीं पर रहेगा। विशेष रूप से इन 5 राशियों के लिए यह समय बेहद शानदार और भाग्यशाली साबित हो सकता है- मेष, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि।

Shravan 2026: श्रावण मास 2026: शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महत्व

Shravan 2026: श्रावण मास 2026: शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महत्वShravan Maas 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए वर्ष का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि सावन के दौरान शिवजी पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं श्रावण मास 2026 में शिव पूजा के प्रमुख दिन और रुद्राभिषेक का महत्व...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जुलाई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जुलाई, 2026)Today 30 July horoscope in Hindi 2026 : आज 30 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...