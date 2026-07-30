शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: उत्तरा फाल्गुनी में आए 'लग्जरी के कारक', इन 7 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मत

वैदिक ज्योतिष में सुख, समृद्धि, प्रेम और आकर्षण के कारक ग्रह शुक्र ने अपनी चाल बदल ली है। सूर्य की राशि सिंह में विराजमान शुक्र 29 जुलाई को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर सूर्य के ही मालिकाना हक वाले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र यहाँ 11 अगस्त तक रहेंगे और इसी दौरान 1 अगस्त को वे सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में भी प्रवेश करेंगे। नक्षत्र स्वामी और शुक्र के इस अनूठे संयोग से इन 7 भाग्यशाली राशियों की लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है।

1. वृषभ राशि: सुख-सुविधाओं में इजाफा और लव लाइफ में स्पार्क!

वृषभ के स्वामी खुद शुक्र देव हैं। उत्तरा फाल्गुनी में उनका यह गोचर आपकी लाइफस्टाइल को एकदम लग्जरी बनाने वाला है।

क्या मिलेगा खास: घर-परिवार में खुशहाली रहेगी और बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया तो मोटा मुनाफा पक्का है। लव लाइफ भी पहले से ज्यादा रोमांटिक होगी।

2. मिथुन राशि: बंपर कॉन्फिडेंस और करियर में क्रिएटिविटी!

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अपने हुनर और साहस के दम पर पहचान बनाने का है।

क्या मिलेगा खास: वर्कप्लेस पर आपकी नई सोच और क्रिएटिव फैसलों की तारीफ होगी। छोटे भाई-बहनों का हर कदम पर साथ मिलेगा। इस दौरान की गई छोटी-मोटी ट्रैवलिंग आपके बिजनेस या नेटवर्किंग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।

3. कर्क राशि: बातों से ही बन जाएंगे सारे काम, बैंक बैलेंस में उछाल!

कर्क राशि वालों के लिए यह समय पैसों की तंगी दूर करने और धन बचाने का है।

क्या मिलेगा खास: आपकी मीठी बोली और कम्युनिकेशन स्किल का हर कोई मुरीद हो जाएगा, जिससे लंबे समय से फंसे हुए काम मिनटों में पूरे होंगे। धन संचय (Savings) बढ़ेगी। घर में किसी उत्सव या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। बस अपने खाने-पीने का थोड़ा ख्याल रखें।

4. सिंह राशि: चार्मिंग पर्सनालिटी और समाज में बढ़ेगा दबदबा!

शुक्र फिलहाल आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में उत्तरा फाल्गुनी में उनका जाना आपके अट्रैक्शन और निखार को दोगुना कर देगा।

क्या मिलेगा खास: आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। पार्टनरशिप वाले कामों में तगड़ा मुनाफा होगा। समाज और ऑफिस में आपकी इमेज मजबूत होगी, बस 1 अगस्त के बाद अपने व्यवहार में थोड़ा सा नम्रता बनाए रखें।

5. तुला राशि: पैसों की बरसात और अटकी इच्छाएं होंगी पूरी!

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का यह गोचर आपके लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है।

क्या मिलेगा खास: इनकम के एक से ज्यादा रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। दोस्तों और बड़े भाई-बहनों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो काफी समय से पेंडिंग थी, इस दौरान पूरी हो सकती है।

6. वृश्चिक राशि: जॉब में प्रमोशन और तरक्की के नए रास्ते!

वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा और बिजनेसमैन जातकों के लिए यह समय 'करियर जंप' का है।

क्या मिलेगा खास: ऑफिस में आपकी वर्किंग स्टाइल की सराहना होगी और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। सीनियर्स और बॉस का पूरा गाइडेंस मिलेगा, जिससे व्यापार में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी।

7. धनु राशि: किस्मत का मिलेगा 'ग्रीन सिग्नल', धार्मिक यात्रा के योग!

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन भाग्य के बंद ताले खोलने वाला है।

क्या मिलेगा खास: आपका रुझान आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेगा। किसी लंबी और दूर की यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है, जो भविष्य में फायदा देगी। हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बेस्ट है और पिता के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे।