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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (12:24 IST)

सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: 5 राशियों के करियर, नौकरी और व्यापार में आएगी बड़ी तरक्की

surya ka ashlesha nakshatra mein gochar 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (12:35 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य जब बुध के स्वामित्व वाले अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव बुद्धिमत्ता, व्यापार, निर्णय क्षमता और करियर पर पड़ता है। अश्लेशा नक्षत्र का संबंध तीक्ष्ण बुद्धि, रणनीति और व्यापारिक कौशल से है। सूर्य के इस गोचर से मुख्यतः 5 राशियों को करियर, नौकरी और व्यापार में जबरदस्त लाभ होने की संभावना बनती है।

1. वृषभ राशि (Taurus)

करियर व नौकरी: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और पदोन्नति (Promotion) के योग बनेंगे।
व्यापार: व्यावसायिक यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में बड़ा धन लाभ कराएंगे।
 

2. कर्क राशि (Cancer)

करियर व नौकरी: सूर्य आपकी राशि से प्रथम (लग्न) भाव में गोचर करेंगे। कार्यस्थल पर आपका नेतृत्व कौशल उभरेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नई जिम्मेदारी या पद मिल सकता है।
व्यापार: पैतृक संपत्ति या साझेदारी के कामों से भारी लाभ की संभावना है। आपकी रणनीति और निर्णय क्षमता से व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा।
 

3. सिंह राशि (Leo)

करियर व नौकरी: सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। विदेश से जुड़े काम या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में कार्यरत लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
व्यापार: आयात-निर्यात (Import-Export) या विदेशी संपर्कों से जुड़े व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व नौकरी: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
व्यापार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

सूर्य का यह गोचर आपके रिसर्च, बौद्धिक क्षमता और छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाएगा। आईटी, रिसर्च, गुप्तचर या सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ और पदोन्नति मिल सकती है।
व्यापार: अप्रत्याशित आर्थिक लाभ (Sudden Financial Gains) के योग हैं। फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नए सौदों से व्यापार की स्थिति मजबूत होगी।
 
 
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