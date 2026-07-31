01 August Birthday: आपको 1 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

दिनांक 1 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप शाही प्रवृत्ति के हैं। आपको किसी और का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं।

आपका जन्मदिन: 1 अगस्त

शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28

शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062

ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री

शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम

जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल :

करियर: पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।

सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।

परिवार: पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur): भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से मराठी और तेलुगु फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करती हैं।

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu): भारतीय अभिनेत्री, जो हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों में काम करती हैं।

अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay): एक भारतीय अभिनेता, मॉडलिंग और टेलीविजन शो हैं।

शिव प्रकाश (Shiv Prakash): भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं।

मीना कुमारी (Meena Kumari): भारत की मशहूर हिन्दी फिल्मों की अभिनेत्री।