  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 31 July 2026
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Image giving the message of daily horoscope 2026 with the help of both palms along with 12 zodiac signs
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:09 IST)
google-news

मेष (Aries)

 
Today 31 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे।
लव: जीवनसाथी या प्रेमिकासंग प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: थकान से बचने के लिए आज पर्याप्त आराम करें।
उपाय: तांबे के पात्र से जल लेकर उगते सूर्य को अर्पित करें।ALSO READ: मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम जीवन तथा परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि के संकेत हैं। धन निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम करें।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: ऑफिस के कार्य में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेमी या पत्नीसंग रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: कारोबार अच्छा बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से हल्की सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को लड्‍डू अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: करियर में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक साबित होंगे।
लव: जीवनसाथी के सहयोग से परिवार में सुख-शांति रहेगी।
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से सामना होगा।
उपाय: माता दुर्गा की आराधना से लाभ होगा।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर पदोन्नति मिलने की संभावना है। 
लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा।
धन: कारोबार से आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली का तेल दान करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई नौकरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: बचत पर ध्यान दें। आय अच्छी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए योग करें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: Shravan 2026: श्रावण मास 2026: शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महत्व
 

तुला (Libra)

 
करियर: रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेमी-प्रेमिका के अपने साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई नौकरी में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। 
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: बाहरी यात्रा के दौरान सेहत में सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान को अक्षतऔर पुष्प अर्पित करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 
लव: प्रेमीसंग रिश्ते अधिक मजबूत होंगे।
धन: आज धन की बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: कमर और जोड़ों के दर्द से बचाव करें।
उपाय: दुर्गा मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नई योजनाओं में उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा 
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम होने से मानसिक शांति मिलेगी। 
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा। 
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन योग करने से मानसिक शांति मिलेगी।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
31 July Birthday: आपको 31 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जुलाई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जुलाई, 2026)Today 31 July 2026 horoscope in Hindi : आज 31 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

31 July Birthday: आपको 31 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 July Birthday: आपको 31 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 31 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: उत्तरा फाल्गुनी में आए 'लग्जरी के कारक', इन 7 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मत

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: उत्तरा फाल्गुनी में आए 'लग्जरी के कारक', इन 7 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मतशुक्र 29 जुलाई को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर सूर्य के ही मालिकाना हक वाले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र यहाँ 11 अगस्त तक रहेंगे। नक्षत्र स्वामी और शुक्र के इस अनूठे संयोग से इन 7 भाग्यशाली राशियों की लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्‍चिक और धनु।

Monthly Horoscope August 2026: मासिक राशिफल: किसके लिए सफलता, समृद्धि और नए अवसरों का रहेगा अगस्त का महीना ? जानें 12 राशियां

Monthly Horoscope August 2026: मासिक राशिफल: किसके लिए सफलता, समृद्धि और नए अवसरों का रहेगा अगस्त का महीना ? जानें 12 राशियांAugust Monthly Horoscope 2026: अगस्त का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की चाल कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने के संकेत दे रही है। जहां कुछ राशियों को करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों को सेहत और लेनदेन में सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा।