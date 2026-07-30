Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 31 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 31 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे।
लव: जीवनसाथी या प्रेमिकासंग प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: थकान से बचने के लिए आज पर्याप्त आराम करें।
उपाय: तांबे के पात्र से जल लेकर उगते सूर्य को अर्पित करें।ALSO READ: मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम जीवन तथा परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि के संकेत हैं। धन निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम करें।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: ऑफिस के कार्य में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेमी या पत्नीसंग रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: कारोबार अच्छा बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से हल्की सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: करियर में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक साबित होंगे।
लव: जीवनसाथी के सहयोग से परिवार में सुख-शांति रहेगी।
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से सामना होगा।
उपाय: माता दुर्गा की आराधना से लाभ होगा।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर पदोन्नति मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा।
धन: कारोबार से आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली का तेल दान करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई नौकरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: बचत पर ध्यान दें। आय अच्छी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए योग करें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: Shravan 2026: श्रावण मास 2026: शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महत्व
तुला (Libra)
करियर: रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेमी-प्रेमिका के अपने साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: बाहरी यात्रा के दौरान सेहत में सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान को अक्षतऔर पुष्प अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते अधिक मजबूत होंगे।
धन: आज धन की बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: कमर और जोड़ों के दर्द से बचाव करें।
उपाय: दुर्गा मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई योजनाओं में उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम होने से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन योग करने से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: केतु का स्व-नक्षत्र मघा में महागोचर: इन 5 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत, शुरू होगा गोल्डन टाइम