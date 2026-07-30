Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 31 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 31 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे।

लव: जीवनसाथी या प्रेमिकासंग प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: थकान से बचने के लिए आज पर्याप्त आराम करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: प्रेम जीवन तथा परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे।

धन: कारोबार की आय में वृद्धि के संकेत हैं। धन निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम करें।

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस के कार्य में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेमी या पत्नीसंग रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: कारोबार अच्छा बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से हल्की सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को लड्‍डू अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: करियर में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक साबित होंगे।

लव: जीवनसाथी के सहयोग से परिवार में सुख-शांति रहेगी।

धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से सामना होगा।

उपाय: माता दुर्गा की आराधना से लाभ होगा।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर पदोन्नति मिलने की संभावना है।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा।

धन: कारोबार से आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे।

उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली का तेल दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई नौकरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: बचत पर ध्यान दें। आय अच्छी बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए योग करें।

तुला (Libra)

करियर: रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: निवेश से लाभ मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेमी-प्रेमिका के अपने साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।

स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा।

उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: बाहरी यात्रा के दौरान सेहत में सावधानी बरतें।

उपाय: भगवान को अक्षतऔर पुष्प अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: प्रेमीसंग रिश्ते अधिक मजबूत होंगे।

धन: आज धन की बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: कमर और जोड़ों के दर्द से बचाव करें।

उपाय: दुर्गा मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं में उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: तनाव कम होने से मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।

स्वास्थ्य: प्रतिदिन योग करने से मानसिक शांति मिलेगी।