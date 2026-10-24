  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (17:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Today 25 October Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (14:13 IST)
google-news
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 25 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 25 अक्‍टूबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

रविवार, 25 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज शरद पूर्णिमा है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है।
आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग महारास रचाया था।
मान्यता है कि आज चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है।
आज ही के दिन शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार
तिथि: आश्विन शुक्‍ल चतुर्दशी
पक्ष: आश्विन पक्ष
मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: रेवती रात्रि 07:22 तक, तत्‍पश्‍चात अश्विनी।
योग: हर्षण शाम 05:22 तक, तत्‍पश्‍चात वज्र। 
करण: वणिज सुबह 11:55 तक, तत्‍पश्‍चात विष्टि रात्रि 10:52 तक।
चन्द्र राशि: मीन राशि में।
सूर्य राशि: तुला राशि में।
 
पंचक: पंचक रात्रि 07:34 तक रहेगा। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। 
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:57 से 02:42 तक। 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:46 से 05:37 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 04:18 से 05:42 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:05 से 01:29 तक।
गुलिक काल: दोपहर 02:53 से शाम 04:18 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले अपने कुलदेवता या सूर्यदेव का ध्यान करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शरद पूर्णिमा 2026: इस रात क्यों रचाया था कान्हा ने महारास? जानें इस पावन तिथि का सबसे बड़ा रहस्य

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

13 नवंबर तक वक्री रहेंगे बुध: इन 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट, खुलेगा तरक्की का रास्ता!

13 नवंबर तक वक्री रहेंगे बुध: इन 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट, खुलेगा तरक्की का रास्ता!ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, संवाद, तर्कशक्ति और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:14 बजे अपनी मित्र राशि 'तुला' में वक्री (उल्टी चाल) हो चुके हैं। बुध ग्रह तुला राशि में 13 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। वैसे तो बुध की वक्री चाल से निर्णयों और संचार में कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन मित्र राशि में होने के कारण यह वक्री गोचर कई राशियों के लिए करियर, नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं कि 13 नवंबर तक बुध की यह स्थिति किन-किन राशियों को बंपर लाभ देने जा रही है:

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026, जानें क्या कहता है आपका मूलांक?

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026, जानें क्या कहता है आपका मूलांक?Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताहभर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

करवा चौथ 2026: क्या भद्रा के कारण बिगड़ेगा व्रत का समय? जानें पूजन मुहूर्त, चंद्रोदय टाइम और अर्घ्य की सही विधि

करवा चौथ 2026: क्या भद्रा के कारण बिगड़ेगा व्रत का समय? जानें पूजन मुहूर्त, चंद्रोदय टाइम और अर्घ्य की सही विधिसुहागिनों के सबसे पावन और बहुप्रतीक्षित त्योहार करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार व्रत की तिथि पर 'भद्रा का साया' रहने को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए भद्रा का व्रत, पूजा या चंद्रोदय के समय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि और विशेष मंत्र!

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, राशि के अनुसार करें उपाय तो चमकेगा अगला वर्ष

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, राशि के अनुसार करें उपाय तो चमकेगा अगला वर्षआश्विन माह की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा (25 अक्टूबर 2026) का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहों का बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा और महालक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ अगर अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष और सरल उपाय किए जाएं, तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और तरक्की से भरा रहता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पावन रात राशि अनुसार किए जाने वाले अचूक उपाय:

Sharad Purnima 2026: 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, 3 शुभ योग में 21 दीपक से बदलेगी किस्मत

Sharad Purnima 2026: 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, 3 शुभ योग में 21 दीपक से बदलेगी किस्मतसाल 2026 में शरद पूर्णिमा का यह पर्व लगभग 30 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग में आ रहा है। इस बार इस पावन तिथि पर तीन अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो श्रद्धालुओं के जीवन से आर्थिक संकटों को दूर कर सुख-समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है। आइए जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा पर कौन-कौन से अद्भुत योग बन रहे हैं और 21 दीपकों का विशेष उपाय आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है।