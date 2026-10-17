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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (17:03 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Today 18 October Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (13:28 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 18 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 18 अक्‍टूबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

रविवार, 18 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां दुर्गा का पूजन किया जाता है।
आज माताजी के आठवें स्वरूप मां महागौरी की उपासना की जाती है।
आज ही के दिन मां दुर्गा की महानिशा पूजा भी की जाती है। 
इस रात देवी की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार
तिथि: आश्विन शुक्‍ल अष्टमी
पक्ष: आश्विन पक्ष
मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा दोपहर 12:49 तक, तत्‍पश्‍चात उत्तराषाढ़ा। 
योग: सुकर्मा रात्रि 11:56 तक, तत्‍पश्‍चात धृति। 
करण: वणिज सुबह 08:27 तक, तत्‍पश्‍चात विष्टि रात्रि 09:42 तक।
चन्द्र राशि: धनु राशि में।
सूर्य राशि: तुला राशि में।
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:00 से 02:46 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:43 से 05:33 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 04:23 से 05:49 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:06 से 01:32 तक।
गुलिक काल: दोपहर 02:57 से शाम 04:23 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले सूर्यदेव और मां दुर्गा का स्मरण कर करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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