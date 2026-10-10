Weekly Horoscope: 12 अक्‍टूबर से 18 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 12 अक्‍टूबर से 18 अक्‍टूबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (12 अक्‍टूबर से 18 अक्‍टूबर 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

कार्यक्षेत्र में किसी भी जटिल मामले को टालने के बजाय समय पर सुलझाने की कोशिश करें। किसी काम में देरी आगे चलकर तनाव बढ़ा सकती है। पैसों के मामले में सावधानी रखें और बिना पूरी जानकारी के किसी को उधार देने या लेने से बचें। विदेश यात्रा का अवसर सुखद अनुभव और नई यादें दे सकता है। घर या संपत्ति से जुड़ा कोई अच्छा मौका भी सामने आ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता और अनुशासन पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के लिए समय धीरे-धीरे राहत देने वाला रहेगा। सही उपचार और सरल उपायों से पुरानी परेशानियों में सुधार महसूस हो सकता है। परिवार में आपकी शांत और समझदारी भरी सोच माहौल को खुशहाल बनाएगी। प्रेम संबंधों में विश्वास, अपनापन और स्थिरता बनी रहेगी।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ब्लू

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

करियर में बदलाव के नए अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी या बेहतर प्रस्ताव आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं। आर्थिक रूप से कोई अच्छा अवसर बचत बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन भविष्य के लिए योजना बनाकर चलना जरूरी है। प्रेम संबंधों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। मन की बात किसी खास व्यक्ति से कहने का सही समय मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ होगी। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। सामाजिक कार्यक्रमों में बोलते समय थोड़ा संयम रखें, क्योंकि छोटी बात भी गलतफहमी पैदा कर सकती है। संपत्ति बेचने वालों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इस समय धैर्य, समझदारी और संतुलित व्यवहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: ब्राउन

मिथुन (21 मई–21 जून)

विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में अच्छा रहेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। विदेश या दूर की यात्रा रोमांचक और यादगार हो सकती है। परिवार में किसी परेशानी के समय आपका शांत व्यवहार दूसरों को हिम्मत देगा। यात्रा से जुड़ा कोई अच्छा प्रस्ताव आपकी छुट्टियों की योजना बना सकता है। घर खरीदने का विचार भी अब अधिक आसान लग सकता है, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी से बचें। जरूरतमंद की मदद करने से मन को खुशी मिलेगी और सम्मान भी बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से काम करने से आपकी पहचान मजबूत होगी। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आपकी अच्छी संगठन क्षमता किसी महत्वपूर्ण काम में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: रेड

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान देने से पुरानी परेशानियों में राहत मिल सकती है। घूमने या छोटी यात्रा का मौका मिलेगा, लेकिन किसी चिंता के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। खुद को आराम और मानसिक शांति देने के लिए समय निकालें। संयुक्त रूप से संपत्ति में निवेश करने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा। किसी शांत जगह की छोटी ड्राइव भी मन को सुकून दे सकती है। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का छोटा-सा प्रयास भी आपको खुशी देगा। घर में शांति रहेगी और बच्चों की सकारात्मक सोच माहौल को खुशनुमा बनाएगी। कार्यक्षेत्र में शांत और स्पष्ट बातचीत से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: ब्राउन

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और मेहनत से काम बेहतर तरीके से पूरा होगा। नई जिम्मेदारियों को उत्साह के साथ निभाने पर आपकी सराहना हो सकती है। पाचन से जुड़ी परेशानी में दिनचर्या में छोटे बदलाव और उचित उपचार से राहत मिल सकती है। अचानक किसी स्रोत से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। इस समय अपनी क्षमता और समय का सही उपयोग करें। घर में आपकी मौजूदगी बच्चों को सुरक्षा और आत्मविश्वास देगी। प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी और छोटी-छोटी बातें भी खास महसूस होंगी। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन नए लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। लंबी छुट्टी की योजना बनाने से पहले काम से जुड़ी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी कर लें।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पिंक

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

करियर में सफलता की ओर बढ़ने का नया मौका मिल सकता है। दूसरों के इंतजार करने के बजाय खुद पहल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और सकारात्मक सोच आपको और अच्छा महसूस कराएगी। यात्रा की योजना बनाते समय अपनी सुविधा और आराम का भी ध्यान रखें, ताकि सफर सुखद रहे। प्रेम संबंधों में प्यार और गर्मजोशी बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे। संपत्ति की तलाश कर रहे लोगों को अपनी पसंद के अनुसार अच्छा सौदा मिल सकता है। पुराने व्यावसायिक संपर्क तुरंत काम न आएं तो निराश न हों। नए लोगों से जुड़ने और नए अवसर तलाशने पर ध्यान दें। धैर्य, सही योजना और लगातार मेहनत से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: रेड

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अच्छी कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है। नई जिम्मेदारियां या अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। प्रेम जीवन सुखद रहेगा और रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का मौका मिल सकता है। घर में अपनी बात मनवाने की जिद से बचें और थोड़ा लचीला रवैया रखें। संपत्ति में किया गया सही निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है। साफ सोच और ईमानदार प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक और पारंपरिक तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभदायक हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और पुराने बकाये चुकाने के साथ बचत भी बढ़ सकती है। किसी शांत जगह की यात्रा मन को खुशी देगी और सोचने का नया नजरिया दे सकती है।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: पर्पल

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। किसी व्यक्ति की वजह से आपकी योजना या काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखें। छोटी बातों को मन पर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच रखने से स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस हो सकता है। ध्यान और शांत रहने की आदत सही फैसले लेने में मदद करेगी। निर्माणाधीन संपत्ति में लंबे समय का निवेश लाभ दे सकता है, लेकिन किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में आर्थिक फैसला न लें। नई सोच और मेहनत आपकी प्रगति को मजबूत करेगी। प्रेम जीवन में अच्छे अवसर बने रहेंगे। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जबकि विवाहित लोगों के रिश्ते में फिर से प्यार और अपनापन बढ़ेगा। बड़े फैसले लेने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह जांच करें।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ग्रीन

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी, पहचान या सम्मान मिल सकता है। सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन करेगा, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी है। घर में कोई शुभ या पारिवारिक आयोजन खुशी लेकर आएगा और सभी को करीब लाएगा। प्रेम संबंधों में साथी की निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें। एक-दूसरे पर भरोसा और पर्याप्त स्वतंत्रता रिश्ते को मजबूत बनाएगी। आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और फैसले लेने में स्पष्टता बनी रहेगी। स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। वजन कम करने या फिट रहने के लिए किसी जल्दबाजी या शॉर्टकट से बचें। इस समय धैर्य, संयम और संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: स्काई ब्लू

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

करियर में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारियां आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका देंगी। कोई नया व्यावसायिक प्रस्ताव आर्थिक लाभ का रास्ता खोल सकता है। नए तरीकों को अपनाने से फायदा हो सकता है। परिवार के बड़े लोगों का सहयोग और सलाह किसी महत्वपूर्ण फैसले में काम आएगी। वैवाहिक जीवन में प्यार और तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी आपकी घरेलू और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में साथ देगा। सड़क से यात्रा करते समय मौसम और रास्ते की स्थिति का ध्यान रखें। संपत्ति में निवेश लंबे समय के लिए लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सम्मान, पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने के भी संकेत हैं। योजनाओं को सही तरीके से आगे बढ़ाने पर यह समय उपलब्धियों से भरा रह सकता है।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पीच

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

कार्यक्षेत्र में नए अवसर, अनुबंध या जिम्मेदारियां आपकी प्रगति को आगे बढ़ा सकती हैं। प्रेम संबंधों में साथी की बात और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इससे छोटी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता मजबूत होगा। प्रकृति के बीच समय बिताना या कुछ समय अकेले शांत रहना मन को सुकून देगा। किसी को पैसा या अपनी जरूरी चीजें देते समय सावधानी रखें। वापसी में देरी हो सकती है। व्यापार में काम अच्छी गति से आगे बढ़ेगा और लाभदायक समझौते हो सकते हैं। संपत्ति में निवेश का विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। आपकी सकारात्मक सोच, समझदारी और नेतृत्व क्षमता आपको कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगी।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पिंक

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ को जरूरी दस्तावेज या फाइल देने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। छोटी गलती भी परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए काम को व्यवस्थित तरीके से करें। परिवार के साथ छोटी यात्रा या घूमने का मौका आपको तरोताजा कर देगा। इससे काम के प्रति नया उत्साह भी आएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। अपनी दिनचर्या और परेशानी के कारणों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। संपत्ति बेचने वालों के लिए समय अच्छा हो सकता है। सही कीमत और विशेषज्ञ की सलाह से बेहतर सौदा मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन रखना होगा। परिवार में प्यार और समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। गंभीर रिश्ते, विवाह या भविष्य से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा।