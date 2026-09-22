Weekly Horoscope: 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

कार्यक्षेत्र में नए विचार किसी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत का मार्ग खोल सकते हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने या किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए धन जुटाने में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से हल्का और कम वसा वाला भोजन लाभकारी रहेगा। माता-पिता के लिए किया गया छोटा-सा सरप्राइज़ घर में खुशियां भर सकता है और रिश्तों में अपनापन बढ़ा सकता है। यदि कभी अकेलापन महसूस हो, तो उसे दबाने के बजाय उसके कारणों को समझने का प्रयास करें और दिनचर्या में कुछ नया व आनंददायक शामिल करें। प्रेम जीवन में थोड़ी नीरसता महसूस हो सकती है, इसलिए रिश्ते में प्यार और उत्साह बनाए रखने के लिए पहल करना जरूरी होगा। बिना तैयारी की यात्रा छोटी परेशानियां दे सकती है, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलें। हाल ही में खरीदी गई संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों में सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लेना समझदारी होगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

धैर्य और समझदारी से काम लेने पर कार्यस्थल का दबाव आसानी से संभाला जा सकेगा और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिरता के लिए लंबे समय के निवेश, जल्द मिलने वाले छोटे लाभों की तुलना में अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। विवाहित जीवन में पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर रिश्ते में नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। साथी की पुरानी गलतियों को माफ करना संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। गलत आदतों और नकारात्मक सोच से दूरी बनाने पर जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। कार्यक्षेत्र में मिली पहचान को अंतिम मंजिल न मानें, बल्कि इसे बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा बनाएं। घर में शांत और सहज व्यवहार रखने से बातचीत बेहतर होगी और खुशहाली का माहौल बनेगा। बेहतर घर में शिफ्ट होने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक मामलों में संतुलित व्यवहार आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: क्रीम

मिथुन (21 मई–21 जून)

संपत्ति खरीदने के लिए समय अनुकूल रह सकता है, खासकर ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना हो। छुट्टियों की योजना बनाते समय किसी करीबी की जरूरत या सुविधा के अनुसार बदलाव करना पड़ सकता है। जरूरत न हो तो नया कर्ज लेने से बचें, क्योंकि उसकी किस्तें आगे चलकर आर्थिक दबाव बढ़ा सकती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। प्रबंधक और प्रोफेशनल अपने ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को बेहतर ढंग से सामने रख पाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में उनकी पहचान मजबूत होगी। किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और प्रेम जीवन में हल्कापन व उत्साह बढ़ा सकता है। बच्चों की पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाए रखने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। केवल पैसा बचाने के लिए घाटे वाले पुराने कामों से जुड़े रहना नुकसान बढ़ा सकता है, इसलिए सही समय पर आगे बढ़ने का साहस रखें। योग और श्वास संबंधी अभ्यास मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

साहस और धैर्य के साथ कठिन परिस्थितियों को भी समझदारी से संभालने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से काम करने की क्षमता और उत्साह बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में साफ, विनम्र और प्रभावी बातचीत आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी, खासकर ग्राहकों और वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करते समय। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसी आर्थिक साझेदारी से बचना बेहतर रहेगा जिसमें आपको पूरी तरह भरोसा न हो। परिवार के साथ छोटी यात्रा या पिकनिक हंसी-खुशी के खूबसूरत पल दे सकती है और रिश्तों में अपनापन बढ़ा सकती है। नए प्रेम की तलाश कर रहे लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। संपत्ति खरीदने के लिए लोन से जुड़ी योजनाएं धीरे-धीरे आगे बढ़ सकती हैं। शहर से बाहर ड्राइव या किसी शांत स्थान की छोटी यात्रा मानसिक थकान दूर कर सकती है। इस दौरान अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना जरूरी होगा, ताकि मन और शरीर दोनों तरोताजा महसूस करें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ऑरेंज

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

कार्यक्षेत्र में अपने कौशल को निखारने और प्रबंधन से जुड़ी नई बातें सीखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों को नेतृत्व की जिम्मेदारी या नई भूमिका सौंपे जाने की संभावना है, जिससे करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। रुका हुआ भुगतान या पुराना बकाया मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। विवाह से जुड़े मामलों में परिवार का सहयोग किसी बाधा को दूर कर सकता है और दांपत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। दूसरे शहर की सड़क यात्रा उम्मीद से अधिक आनंददायक रह सकती है, खासकर यदि साथ अच्छा हो। संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बेहतर सौदा मिल सकता है। आत्म-अनुशासन आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखने और पारिवारिक मामलों में संतुलित रवैया अपनाने में मदद करेगा। पेट से जुड़ी संवेदनशीलता या कोई छोटी परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर उचित सलाह और देखभाल अपनाना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में सीखने की आपकी इच्छा भविष्य में नए अवसरों का आधार बन सकती है।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: लाल

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

मैनेजर और कारोबारी नई प्रबंधन तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाकर अपने काम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। व्यापार से जुड़े बड़े आर्थिक सौदों में विशेष सावधानी बरतें और संभव हो तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना दूरी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यस्तता के बीच भी साथ बिताने के लिए समय निकालें। नई फिटनेस योजना शरीर को मजबूत करने और स्टैमिना बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। सप्ताह की शुरुआत खुशियों और सकारात्मक माहौल के साथ हो सकती है। घर में किसी उत्सव या खुशी के अवसर से मन प्रसन्न रहेगा। अनुभवी लोगों के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने से आपको सही दिशा मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए नई संपत्ति खरीदने का अवसर बन सकता है, जिससे भविष्य की सुरक्षा और संतुष्टि बढ़ेगी। विदेश में संपत्ति खरीदने का विचार आकर्षक हो सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले सभी कागजात, नियमों और कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना बेहद जरूरी होगा।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

आमदनी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलना आर्थिक संतुलन के लिए बेहतर रहेगा। संकोच या झिझक के कारण कोई छोटा लेकिन खास प्रेम अवसर हाथ से न निकल जाए, इसलिए भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी हिम्मत दिखाएं। शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेगा। कठिन काम भी सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ आसान लगने लगेंगे। परिवार में आलोचना करने या हर बात पर निर्णय सुनाने से बचें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए खुद को आराम देने और मन हल्का रखने के तरीके अपनाएं। सामाजिक मेलजोल के दौरान होने वाले अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। संपत्ति खरीदते समय केवल कीमत पर ध्यान न दें, बल्कि स्थान और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करें। सही जगह का चुनाव आगे चलकर बेहतर लाभ दे सकता है।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ब्लू



वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

नए व्यापारिक निवेश में जल्दबाजी करने के बजाय हर पहलू को ध्यान से समझने के बाद ही फैसला लें। आर्थिक मामलों में सही जानकारी और व्यावहारिक सोच आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। परिवार में आपका सहयोगी और समझदार रवैया वातावरण को बेहतर बनाएगा। जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने पर मन अधिक शांत रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के नजरिए को समझना जरूरी होगा अन्यथा छोटी गलतफहमियां भी दूरी बढ़ा सकती हैं। अच्छे साथ के साथ की गई यात्रा यादगार और सुखद हो सकती है। आत्मविश्वास और सक्रिय सोच आपको प्रतिस्पर्धी कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देंगे। बड़े कामों में टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संपत्ति खरीदने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति, जरूरतों और प्राथमिकताओं की दोबारा समीक्षा कर लें। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, खासकर जब आप अपनी दिनचर्या और हृदय व रक्त संचार से जुड़ी देखभाल पर ध्यान देंगे। इस समय सोच-समझकर उठाया गया हर कदम भविष्य को अधिक सुरक्षित और स्थिर बना सकता है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: ब्राउन

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

प्रबंधन और कामकाज के नए तरीकों को सीखना करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। मेहमानों या परिवार के साथ समय बिताने से घर में खुशी और अपनापन बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है और रिश्ते में नई गहराई आ सकती है। इस समय शुरू हुआ नया रिश्ता भी स्थिर और सुखद दिशा में आगे बढ़ सकता है। महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोगों का साथ आपके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिना योजना के बार-बार होने वाली यात्राएं थकान बढ़ा सकती हैं, इसलिए अपनी गति और आराम का ध्यान रखें। संपत्ति में निवेश कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि हर सौदा उतना सुरक्षित नहीं हो सकता जितना पहली नजर में दिखाई देता है। बातचीत के दौरान सोच-समझकर शब्दों का चुनाव करें, क्योंकि कठोर बातें अपनों को दुख पहुंचा सकती हैं। दांत या मुंह से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें और समय रहते ध्यान दें। संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ना पूरे सप्ताह को अधिक सुखद बना सकता है।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: ग्रीन

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और सुरक्षित व सावधानीपूर्वक किए गए निवेश से स्थिर लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम की तलाश कर रहे लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर से रुचि के संकेत मिल सकते हैं, जिससे रिश्ते में उत्साह बढ़ेगा। घर में शांति बनाए रखने के आपके प्रयास सफल होंगे और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। संपत्ति बेचने की योजना बना रहे लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। रचनात्मक सोच और अपनी पसंद के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश से पहचान, पुरस्कार या पद में बढ़ोतरी मिल सकती है। अचानक बढ़ने वाला काम यात्रा की योजना में बदलाव कर सकता है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार रखें। विवाह और साझेदारी से जुड़े मामलों में समझदारी, विश्वास और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान रिश्ते को मजबूत बनाएगा। आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा। इस समय आपकी मेहनत और व्यावहारिक सोच मिलकर भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: ब्लू

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

काम में सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना आपको दूसरों का सहयोग और सम्मान दिलाएगा। किसी को पैसा या कीमती सामान उधार देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि उसकी वापसी में देरी हो सकती है। काम की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य और आराम को नजरअंदाज न करें। संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए व्यावसायिक संपत्ति के विकल्प भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। समझदारी और सही दिशा में किए गए प्रयास आपको अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के करीब ले जाएंगे। मेहमानों और परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति छोटे-छोटे अपनापन भरे व्यवहार से उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संबंधों में नई सोच, कोई प्यारा सरप्राइज़ या साथ बिताए अच्छे पल रिश्ते में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सच्चाई और सहजता बनाए रखने से प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना इस समय आपके लिए विशेष रूप से जरूरी होगा। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हुए आगे बढ़ने से अच्छे अवसरों का लाभ उठाया जा सकेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: मैरून

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

कार्यक्षेत्र में जो प्रोफेशनल लगातार बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करेंगे, उन्हें भरोसे और सम्मान के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। घर में अपनी बात मनवाने की आदत को थोड़ा कम करने से रिश्तों में खुशी और सहयोग बढ़ेगा। प्रेम जीवन को बेहतर बनाने की कोशिशों का परिणाम शुरुआत में उम्मीद के अनुसार न मिले तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय दें। आकर्षक कीमत पर संपत्ति खरीदने का अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी सौदे से पहले उसकी पूरी जांच करना जरूरी रहेगा। मनोरंजन और लग्जरी पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को कम करने से आर्थिक संतुलन बेहतर होगा। छोटी यात्रा या मिनी वेकेशन मन को तरोताजा करने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। जीवन को लेकर अधिक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से पुरानी निष्क्रिय आदतों को पीछे छोड़ने में सफलता मिलेगी। चल और अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। इस दौरान व्यावहारिक सोच, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय आपके लिए कई नए रास्ते खोल सकता है।

शुभ अंक: 2