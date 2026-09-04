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Written By डॉ. प्रेम कुमार शर्मा डॉ. प्रेम कुमार शर्मा
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (15:04 IST)

Weekly Horoscope: 7 सितंबर से 13 सितंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत? क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

Zodiac Weekly Horoscope 7 September to 13 September 2026
Written By: डॉ. प्रेम कुमार शर्मा
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (15:10 IST)
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12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (7 सितंबर से 13 सितंबर 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)
यह सप्ताह रुके हुए कामों में फिर से आगे बढ़ने का अवसर लेकर आएगा। पढ़ाई में आपकी सोच की स्पष्टता और अच्छी तैयारी आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगी। घर में आपका प्यार भरा और समझदारी वाला व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। कोई व्यापारिक या पेशेवर सौदा लाभदायक बन सकता है, जिससे आपको सफलता और संतुष्टि मिलेगी। प्रेम जीवन में पहले किए गए वादे पूरे होने से रिश्तों में नजदीकी और खुशी बढ़ेगी। कुछ जरूरी कामों के कारण सामाजिक गतिविधियों के लिए समय कम मिल सकता है, लेकिन बाद में दोस्तों और करीबियों से जुड़कर रिश्ते सहज बने रहेंगे। नियमित व्यायाम, सही दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपकी ऊर्जा और सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ब्लू
 
वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)
कामकाज के क्षेत्र में तेजी से होने वाले बदलाव आपको व्यस्त रखेंगे और पहचान, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के अवसर बन सकते हैं। परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा मन को शांति और भावनात्मक संतुलन देगी। बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें और महत्वपूर्ण सौदों में जल्दबाजी से बचें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर को किसी संवेदनशील परिस्थिति में आपके साथ और सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उनकी भावनाओं को समझना जरूरी होगा। पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के संकेत हैं। सामाजिक जीवन में किसी बात को समय रहते संभालना जरूरी होगा वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। काम, पैसा और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: व्हाइट
 
मिथुन (21 मई–21 जून)
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी। आपकी पहल और काम को सही तरीके से पूरा करने की क्षमता के लिए वरिष्ठ अधिकारी आपकी तारीफ कर सकते हैं। रुका हुआ कुछ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और चिंता कम होगी। लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा, जिससे राहत महसूस होगी। परिवार का कोई छोटा सदस्य किसी महंगी चीज की मांग कर सकता है, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन संवेदनशील या विवादित बातों से बचें, ताकि माहौल खराब न हो। पुराने और भरोसेमंद उपायों से लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी एजेंट, ब्रोकर और कंसल्टेंट के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रह सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रीन
 
कर्क (22 जून–22 जुलाई)
किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मूड अच्छा होगा और आपको आराम करने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से अटके प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में समाधान की उम्मीद है, जिससे राहत और संतुष्टि मिलेगी। आर्थिक लाभ का कोई अच्छा अवसर थोड़ा समय ले सकता है, इसलिए धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। सेहत अच्छी रहने से ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। घर में अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इसे आसानी से संभालने में मदद करेगी। सामाजिक मामलों में कोई भी वादा करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें, क्योंकि गलतफहमी परेशानी पैदा कर सकती है। संतुलित सोच आपको कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाएगी।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: रेड
 
सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)
नई सोच और अच्छी समझ के साथ किए गए प्रयास शानदार परिणाम दे सकते हैं। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे उत्साह और काम की गति बढ़ेगी। फिटनेस या वेलनेस से जुड़ी नई दिनचर्या शुरू करने से अनुशासन और ऊर्जा बेहतर होगी। पढ़ाई से जुड़ी चुनौतियां मेहनत के साथ आसानी से संभाली जा सकती हैं। हालांकि किसी जरूरी काम में ध्यान भटकने से प्रगति धीमी हो सकती है, इसलिए निरंतरता बनाए रखें। बड़े सौदों में जल्दबाजी न करें और सभी बातों की अच्छी तरह जांच करें। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले रिसर्च और धैर्य के साथ लेना लाभदायक रहेगा। सकारात्मक सोच और रचनात्मक नजरिया आपको आगे बढ़ने के नए
अवसर देगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: यलो
 
कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)
आपका आत्मविश्वास और दूरदर्शिता इस सप्ताह कई लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। काम के दौरान छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से आपको सराहना और नए अवसर मिल सकते हैं। दूसरों के बारे में अपनी निजी राय खुलकर बताने से बचें और रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए समझदारी से काम लें। ब्रोकर, मध्यस्थ और कमीशन पर काम करने वालों के लिए सप्ताह का दूसरा भाग आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में समझ, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अच्छी आदतों, हल्के भोजन और संतुलित दिनचर्या से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। घर में निर्माण या रेनोवेशन से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं। परिवार का कोई छोटा सदस्य आपसे सलाह मांग सकता है और आपकी बात उसके लिए काफी मददगार रहेगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: ब्राउन
 
तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)
सहकर्मियों और सहयोगियों का साथ मिलने से जरूरी काम समय पर पूरे करने में आसानी होगी। किसी सामाजिक या सामुदायिक कार्य में आपका योगदान लोगों की सराहना प्राप्त करेगा, जिससे आपको गर्व और संतुष्टि महसूस होगी। परिवार के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पुराने रिश्तों को मजबूत करने और नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई में स्थिति सामान्य और सकारात्मक रहेगी तथा मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ लोग अपने लुक में हल्का बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। घर में रेनोवेशन या बदलाव से जुड़े काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों के साथ यात्रा या आउटिंग खुशी और अच्छे अनुभव लेकर आएगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: पिंक
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)
इस सप्ताह आपको पहचान और सम्मान मिल सकता है, खासकर तब जब आपके सहयोग या विशेषज्ञता की सार्वजनिक रूप से सराहना होगी। परिवार में किसी योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता तय हो सकता है, जिससे घर में खुशी और उत्सव का माहौल बनेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के आपके प्रयास सफल होंगे। प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी। छोटी यात्रा या वीकेंड ब्रेक आपको तरोताजा कर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों के लिए समय अनुकूल है और चल रही डील को आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, लेकिन जरूरी खर्चों को संभालने के लिए स्थिति स्थिर बनी रहेगी। संतुलित सोच आपके आत्मविश्वास और रिश्तों दोनों को मजबूत रखेगी।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ऑरेंज
 
धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)
कार्यस्थल पर किसी सहयोगी की मदद से काम आसानी से पूरे होंगे। पढ़ाई में स्पष्ट सोच, अनुशासन और अच्छी तैयारी आपको बेहतर परिणाम दिलाएगी। आर्थिक स्थिति आरामदायक रहेगी और समझदारी से लिए गए फैसलों के कारण बचत बढ़ाने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी और गंभीर रिश्तों में शादी की बातचीत शुरू हो सकती है। आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन बढ़ते खर्च बचत को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। आपकी मजेदार बातचीत और हंसी-मजाक लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। खेल या शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से ऊर्जा बनी रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना कानूनी मामला आपसी सहमति से सुलझने की दिशा में बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह
सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ग्रे
 
मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)
आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और निवेश या विस्तार के नए अवसर आकर्षक लग सकते हैं। पार्टनर के साथ धैर्य, समझदारी और खुलकर बातचीत करने से रिश्ता और मजबूत होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन और रोजमर्रा की दिनचर्या को नियमित रखें। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव भी अच्छा असर दिखा सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है और आपके अच्छे कार्यों की सराहना होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को व्यवस्थित पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए। किसी प्रोजेक्ट या काम को थोड़े समय के लिए रोकना आपके हित में हो सकता है और नुकसान से बचा सकता है। यह सप्ताह सोच-समझकर योजना बनाने, धैर्य रखने और व्यावहारिक फैसले लेने का संदेश देता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ब्लैक
 
कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)
काम से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में पूरी स्थिति को समझना जरूरी होगा। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पीछे हटकर पूरे मामले को नए नजरिए से देखें। किसी कार्यक्रम या आयोजन की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें मेहनत तो होगी लेकिन परिणाम यादगार और संतोषजनक रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और आय के अलग-अलग स्रोत आपकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। खान-पान में संतुलन और थोड़ी लचक रखने से फिटनेस बेहतर होगी। घर में किसी प्रिय व्यक्ति की जरूरतों को समझने और उनका साथ देने से शांति बनी रहेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में सही विषय या स्ट्रीम चुनने का अवसर मिल सकता है। सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में समझदारी, विनम्रता और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक रहेगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: व्हाइट
 
मीन (20 फरवरी–20 मार्च)
आने वाला सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली और सकारात्मक रहेगा। अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए प्रयासों में भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सही फैसलों व पुराने निवेश से लगातार लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी पेशेवर स्थिति मजबूत होगी। परिवार में शादी या किसी खुशी के समारोह के कारण सभी लोग एक साथ आएंगे और पुराने रिश्तों में फिर से गर्मजोशी और हंसी-खुशी लौटेगी। कुछ लोगों के प्रेम जीवन में नई खुशियां और उत्साह आएगा। करियर को लेकर स्पष्टता मिलने से पढ़ाई का तरीका बेहतर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिटनेस में अच्छे परिणाम के लिए नियमितता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर सप्ताह सकारात्मक, उत्साहपूर्ण और भावनात्मक रूप से सुखद रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: पर्पल
लेखक के बारे में
डॉ. प्रेम कुमार शर्मा
डॉ. प्रेम कुमार शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ज्योतिषी, न्यूमेरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हैं। ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। वे कई प्रमुख समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में नियमित रूप से भविष्यवाणियां प्रकाशित करते हैं। उन्हें.... और पढ़ें
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