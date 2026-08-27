Weekly Horoscope: 31 अगस्‍त से 6 सितंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल, क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह? जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत?

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 31 अगस्‍त से 6 सितंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है। साप्ताहिक राशिफल (31 अगस्‍त से 6 सितंबर 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होने से रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। परिवार के किसी महत्वपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है और आप उसे सफलतापूर्वक निभाएंगे। पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे भविष्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दूसरों की मदद करने का आपका स्वभाव आपको सम्मान दिलाएगा। प्राकृतिक उपाय अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति थोड़ी धीमी रह सकती है, इसलिए अपनी कार्यशैली की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। छोटी छुट्टी या शांत स्थान की यात्रा आपको नई ऊर्जा देगी। मकान मालिकों को अच्छे किराएदार मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षकों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग मिलेगा।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: व्हाइट

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

परिवार से दूर रहने वाले लोगों को अपनों से मिलने का अवसर मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया कदम अच्छा लाभ दे सकता है और भविष्य के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानियों का समाधान धैर्य और सही सोच से मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल तुरंत न मिले, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। परिवार के साथ यात्रा की योजना साकार हो सकती है। कुछ लोग नए घर में जाने या घर की मरम्मत का काम शुरू कर सकते हैं। समय और ऊर्जा बर्बाद करने वाली बातों से दूरी बनाकर रखें। विद्यार्थियों को नियमित मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: डार्क ग्रे

मिथुन (21 मई – 21 जून)

यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। आपकी प्रभावशाली भूमिका से कई अच्छे कार्य पूरे होंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, बशर्ते दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल न दें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पहले लिए गए फैसलों का लाभ मिलने लगेगा। प्रेम जीवन में आपसी समझ और जिम्मेदारी निभाने से रिश्ते और मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या जरूरी होगी। पहाड़ी क्षेत्र की छोटी यात्रा आपको तरोताजा कर सकती है। नई संपत्ति खरीदने या पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। किसी अच्छे कार्य में योगदान देने से मन को संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: ग्रीन

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता के अवसर मिल सकते हैं। अतीत के किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी भावनाओं को फिर से ताजा कर सकती है। मानसिक संतुलन बनाए रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय नए काम शुरू करने या आय के नए स्रोत बनाने के लिए अनुकूल है। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का अवसर तनाव कम करेगा। घर या लोन से जुड़ी किसी योजना में रुकावट आ सकती है, इसलिए जल्दबाजी न करें। रिश्तों में गलतफहमियों से बचने के लिए खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: मैजेंटा

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जरूरतमंदों की मदद करने से मन को सच्ची खुशी मिलेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और सहकर्मियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार की कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अधिक चिंता करने से बचें। प्रेम जीवन में साथी से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। सामाजिक मेलजोल से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संपत्ति में निवेश भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यात्रा की योजना आराम और सुकून को ध्यान में रखकर बनाएं। विद्यार्थियों को समय पर सही मार्गदर्शन मिलने से पढ़ाई की परेशानियां दूर होंगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: ऑरेंज

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

यह सप्ताह परिवार में खुशियां लेकर आ सकता है। घर के किसी योग्य सदस्य के लिए अच्छा विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। आर्थिक मामलों में अच्छे निवेश के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे। प्रेम संबंधों में आपका सहयोग और समझ रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। सकारात्मक सोच स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी। फिलहाल करियर में बड़े बदलाव करने से बचें, क्योंकि परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल सकते। घूमने की योजना बन सकती है, जिससे मन तरोताजा होगा। नए घर में जाने का योग भी बन सकता है। विवादित लोगों से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: व्हाइट

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

कार्यक्षेत्र में आपकी अच्छी योजना और समझदारी से किए गए फैसले जल्दी सफलता दिला सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको मानसिक शांति देगी और पुरानी चिंताओं से भी राहत मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर और कुछ जरूरी सीख लेकर आ सकता है। प्रेम जीवन में किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और नया रिश्ता शुरू होने की संभावना भी बन सकती है। आर्थिक मामलों में पुराने या लाभ न देने वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा। घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की राय जरूर लें। छोटी छुट्टी या यात्रा आपके मन को तरोताजा करेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें वरना नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी यदि नियमित मेहनत नहीं करेंगे तो पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: ऑरेंज

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और सम्मान मिलने के योग बनेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई निर्माण कार्य या योजना पूरी होने की संभावना है, हालांकि थोड़ी देरी हो सकती है। यह सप्ताह परिवार और करियर दोनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। घर में किसी छोटे आयोजन या पारिवारिक मिलन से रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में आपकी समझदारी उम्मीद से बेहतर लाभ दिला सकती है। प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा। प्रसन्न रहने की आदत आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेगी। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से सावधान रहें, क्योंकि वह आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है। यात्रा की योजना में बदलाव संभव है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या नए कोर्स के लिए पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: गोल्डन

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

आय के नए स्रोत मिलने से आमदनी बढ़ने की संभावना है। सकारात्मक सोच और एकाग्रता आपके निर्णयों को बेहतर बनाएगी। परिवार के साथ बिताया गया समय खुशी और सुकून देगा। यह सप्ताह आर्थिक रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझने से रिश्ता और मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में नई तकनीक अपनाने से आपको सफलता मिल सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। बिना योजना के यात्रा करने से परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना आपको मानसिक शांति देगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: ब्राउन

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

नौकरी या नए प्रोजेक्ट का अच्छा अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी छोटे बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यह सप्ताह आपके लिए उत्साह और नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। आपकी तेज याददाश्त और ऊर्जा कार्यक्षेत्र में आपको सबसे अलग पहचान दिलाएगी। आर्थिक परेशानी होने पर समय पर सहायता मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। यात्रा की योजना बनाते समय सभी की पसंद का ध्यान रखें, जिससे किसी तरह का मतभेद न हो। जमीन या प्लॉट में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक अवसर लेकर आ सकती है।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: सैफ्रन

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

कार्यक्षेत्र में समय पर किया गया काम वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना दिला सकता है। आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्रेम जीवन में छोटी-छोटी खुशियां और प्यारभरे व्यवहार रिश्ते को मजबूत करेंगे।यह सप्ताह आपके लिए नई उम्मीदें और अच्छे अवसर लेकर आएगा। आर्थिक मामलों में आपकी मेहनत अच्छा लाभ दिला सकती है। परिवार में आपसी सम्मान और समझदारी से घर का माहौल सुखद बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा में आप दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़ा कोई भी फैसला अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही लें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: मैरून

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि परिणाम थोड़ा समय लेकर मिलेंगे। यात्रा के दौरान नई संस्कृति और नए अनुभव आपको खुशी देंगे। नया घर या रहने की बेहतर जगह मिलने की संभावना है। आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। यह सप्ताह आपके लिए कई सुखद अनुभव लेकर आ सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट या लंबे समय के निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में प्रेम और अपनापन बना रहेगा और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे। संतुलित दिनचर्या और सही खानपान आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे। प्रेम जीवन में कोई सुखद घटना रिश्ते को और गहरा बना सकती है।

शुभ अंक: 7