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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अगस्‍त 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Today 29 August Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:57 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 29 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 29 अगस्त 2026, शनिवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

शनिवार, 29 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज के दिन शनिदेव और हनुमान जी की उपासना से शनि दोष, ढैया व साढ़ेसाती के कष्टों में राहत मिलती है।
आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और शनिदेव को काले तिल व नीले फूल अर्पित किए जाते हैं।
आज के दिन कजलियां (कजरिया या भुजरिया) का पारंपरिक लोक पर्व भी मनाया जाता है।
यह पर्व नई फसल की आवक, खुशहाली और कृषि समृद्धि का प्रतीक है।
यह पर्व रक्षाबंधन के अगले दिन मनाया जाता है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शनिवार
तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण प्रतिपदा
पक्ष: कृष्‍ण पक्ष
मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्व भाद्रपद देर रात्रि 03:42 से 30 अगस्त तक।
योग: सुकर्मा सुबह 06:36 तक, तत्पश्चात धृति।
करण: कौलव सुबह 09:56 तक, तत्पश्चात तैतिल।
चन्द्र राशि: कुंभ राशि में। 
सूर्य राशि: सिंह राशि में।
 
पंचक: पंचक जारी है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:14 से 01:04 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:35 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:37 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 09:31 से 11:05 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 02:13 से 03:48 तक।
गुलिक काल: सुबह 06:23 से 07:57 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें। 
निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले हनुमान जी का स्मरण करें और फिर अपनी यात्रा शुरू करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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