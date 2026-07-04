सम्बंधित जानकारी
- मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर कैसा होगा असर? जानें 5 आसान उपाय
- सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
- राहुकाल का सच: क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे है वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार?
- Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
- July 2026 Weekly Horoscope: अंक ज्योतिष साप्ताहिक भविष्यफल (6 से 12 जुलाई): इस सप्ताह किसके खुलेंगे तरक्की के द्वार?
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 जुलाई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
06 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
6 जुलाई 2026, सोमवार का पंचांग, मुख्य जयंती और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और पंचक का प्रभाव भी बना रहेगा।
आज का मुख्य पंचांग (6 जुलाई 2026)
दिन/वार: सोमवार
मास: आषाढ़
पक्ष: कृष्ण पक्ष
तिथि: षष्ठी तिथि दोपहर 01:25 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र दोपहर 03:34 तक, उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र।
योग: सौभाग्य योग शाम 03:13 तक, इसके बाद शोभन योग।
करण: वणिज दोपहर 01:25 तक, उसके बाद विष्टि (भद्रा) करण जो रात 01:45 (7 जुलाई) तक रहेगा।
चंद्र राशि: कुंभ राशि में सुबह 09:34 तक, इसके बाद मीन राशि (Pisces) में प्रवेश।
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
आज का विशेष
पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा (चंद्रमा के मीन राशि में जाने के बाद भी पंचक जारी रहता है)। सोमवार को पड़ने वाले पंचक को 'राज पंचक' कहा जाता है। इसमें व्यापारिक और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, लेकिन पारंपरिक वर्जित कार्य (जैसे छत ढालना, लकड़ी इकट्ठा करना) नहीं करने चाहिए।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:29
सूर्यास्त: शाम 07:23
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है। आज के शुभ समय इस प्रकार हैं:
अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:58 से 12:54 तक। (नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम)
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।
अमृत काल: सुबह 05:15 से 06:58 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।
आज के अशुभ समय (इनसे बचें)
ज्योतिष के अनुसार राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए:
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): सुबह 07:13 से 08:58 तक।
यमगण्ड काल: सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक।
भद्रा (अशुभ करण): दोपहर 01:25 से रात 01:45 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं।
दिशाशूल: सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो दर्पण (शीशा) देखकर या घर से मिश्री/दही खाकर निकलें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
त्रिग्रही योग योग से 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, मौका न चुकें 3 उपाय करें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जुलाई, 2026)
Weekly Horoscope 06 to 12 July 2026: 06 से 12 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Horoscope 06 To 12 July 2026: 06 से 12 जुलाई तक का मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लावा रह सकता है। करियर, सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालना होगा। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।
05 July Birthday: आपको 5 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 जुलाई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय
05 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Weekly Horoscope: 6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत
6-12 July Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आने वाले सात दिनों की संभावित घटनाओं का संकेत देता है। हर सप्ताह ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों- मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन- पर अलग-अलग रूप में पड़ता है।