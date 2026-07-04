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सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
मेष राशि (Aries)
आपके साहस और पराक्रम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी लोगों को बेहद प्रभावित करेगी।
वृषभ राशि (Taurus)
आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी में एक खास प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आप बिगड़े काम भी बना लेंगे। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि वालों की तो जैसे लॉटरी लगने वाली है! आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और आय (Income) के नए स्रोत सामने आएंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क मजबूत होंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे।
कन्या राशि (Virgo)
करियर के मामले में यह समय बेहद शानदार रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति (प्रमोशन) के भी मजबूत योग हैं। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
मीन राशि (Pisces)
आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों का समय आ गया है। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है। मां के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के 5 उपाय
1. सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें।
2. गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें या व्रत करें।
3. रविवार के दिन गुड़ की खीर बनाकर पिएं और पिलाएं।
4. माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
5. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
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venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
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