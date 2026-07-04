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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (12:17 IST)

सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय

The image depicts the Sun (as a planet), the Sun God (Surya Dev), the Zodiac, and the Punarvasu Nakshatra.
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (12:17 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (12:21 IST)
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6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्‍य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। 

मेष राशि (Aries)

आपके साहस और पराक्रम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी लोगों को बेहद प्रभावित करेगी।
 

वृषभ राशि (Taurus)

आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी में एक खास प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आप बिगड़े काम भी बना लेंगे। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों की तो जैसे लॉटरी लगने वाली है! आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और आय (Income) के नए स्रोत सामने आएंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क मजबूत होंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर के मामले में यह समय बेहद शानदार रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति (प्रमोशन) के भी मजबूत योग हैं। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

मीन राशि (Pisces)

आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों का समय आ गया है। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है। मां के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।

सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के 5 उपाय

1. सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें।
2. गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें या व्रत करें।
3. रविवार के दिन गुड़ की खीर बनाकर पिएं और पिलाएं।
4. माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
5. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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