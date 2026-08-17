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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (11:35 IST)

Surya Gochar 2026: नाग पंचमी पर स्वराशि सिंह में सूर्य देव का प्रवेश, 12 राशियों का राशिफल

surya in singh rashi gochar 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (11:39 IST)
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17 अगस्त 2026 को सावन सोमवार और नागपंचमी के अत्यंत शुभ संयोग में सूर्य देव ने कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह में गोचर कर लिया है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक माना जाता है। अपनी ही राशि में सूर्य का यह प्रवेश कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा, तो कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
 

1. मेष राशि (Aries)

सूर्य का गोचर आपके पांचवें भाव में हुआ है। यह समय विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष के लिए बेहद शुभ रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ की संभावना है।

2. वृषभ राशि (Taurus)

सूर्य आपके चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग हैं। हालांकि, पारिवारिक जीवन में माता जी की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और नए संपर्क लाभ पहुंचाएंगे।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

सूर्य आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के स्थान में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा प्रियजनों से मतभेद हो सकता है।
 

5. सिंह राशि (Leo)

सूर्य आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में विराजमान हुए हैं। आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता चरम पर होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि, स्वभाव में अहंकार और गुस्से को हावी न होने दें।

6. कन्या राशि (Virgo)

बारहवें भाव में सूर्य का गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर सकता है। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें और कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों से दूर रहने का प्रयास करें।
 

विशेष सतर्कता वाली राशियां

7. मकर राशि (Capricorn)

आठवें भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। अचानक सेहत संबंधी समस्याएं, विशेषकर हड्डियों या हृदय से जुड़ी परेशानियां घेर सकती हैं। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और ससुराल पक्ष के साथ विवाद से बचें।
 

8. कुंभ राशि (Aquarius)

सातवें भाव में सूर्य के आने से व्यापारिक साझेदारों और जीवनसाथी के साथ वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। अहंकार और क्रोध के कारण रिश्तों में खटास न आने दें। हालांकि, आपके जीवनसाथी को करियर में नई सफलता मिल सकती है।

मिश्रित परिणाम वाली अन्य राशियां

9. तुला राशि (Libra)

ग्यारहवें भाव में सूर्य का गोचर आपकी आय में वृद्धि कराएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे।
 

10. वृश्चिक राशि (Scorpio)

दसवें भाव (कर्म भाव) में सूर्य का गोचर आपके करियर के लिए वरदान साबित होगा। नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण या प्रमोशन मिल सकता है। प्रशासनिक पदों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा।
 

11. धनु राशि (Sagittarius)

नौवें भाव यानी भाग्य भाव में सूर्य का प्रवेश आपके भाग्योदय का कारक बनेगा। धार्मिक यात्राओं के योग हैं। पिता का सहयोग मिलेगा और उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता हासिल होगी।
 

12. मीन राशि (Pisces)

छठे भाव में सूर्य के गोचर से शत्रुओं और प्रतियोगियों पर आपकी विजय होगी। ऋण (कर्ज) से मुक्ति पाने के रास्ते खुलेंगे। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
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