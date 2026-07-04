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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (11:50 IST)

मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर कैसा होगा असर? जानें 5 आसान उपाय

The image depicts the planet Mars, the deity Mangal, the zodiac, and the Rohini Nakshatra.
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (11:40 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (11:50 IST)
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21 जून से 02 अगस्त तक मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। इस बीच 5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वे 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। जब अग्नि तत्व वाले मंगल, चंद्रमा के इस सौम्य और समृद्धि देने वाले नक्षत्र में आते हैं, तो उनका आक्रामक स्वभाव थोड़ा शांत होकर व्यावहारिक और दृढ़ हो जाता है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है।
 

12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

मंगल का यह गोचर आपके दूसरे भाव (धन और वाणी) में हो रहा है। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी। हालांकि, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवार में वाद-विवाद हो सकता है।
 

वृषभ राशि (Taurus)

मंगल आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में आ चुके हैं। इससे आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व संभालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अति-उत्साह या जिद्दी स्वभाव के कारण बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें।

मिथुन राशि (Gemini)

यह गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो खर्च और यात्राओं का स्थान है। इस अवधि में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर सुख-सुविधाओं या स्वास्थ्य पर। किसी भी तरह के बड़े वित्तीय जोखिम या निवेश से बचें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी रखें।
 

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। मंगल आपके 11वें (लाभ) भाव में रहेंगे। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

सिंह राशि (Leo)

मंगल आपके 10वें (कर्म) भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी और व्यापार में आपको बड़ी सफलता और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग हैं।

कन्या राशि (Virgo)

आपके 9वें (भाग्य) भाव में यह गोचर हो रहा है। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं या धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए यह समय प्रगतिशील रहेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स की सलाह से लाभ होगा।
 

तुला राशि (Libra)

मंगल का यह गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। हालांकि, रिसर्च या गुप्त विद्याओं से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपके 7वें (साझेदारी और विवाह) भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। व्यापारिक साझेदारी से आपको अच्छा लाभ और स्थिरता मिल सकती है। हालांकि, वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ अहंकार का टकराव (Ego Clashes) हो सकता है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखें।
 

धनु राशि (Sagittarius)

मंगल आपके छठे भाव (शत्रु और रोग) में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके विरोधी या शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 

मकर राशि (Capricorn)

यह गोचर आपके 5वें (संतान और बुद्धि) भाव में हो रहा है। आर्थिक रूप से समय ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में निवेश से बचें। प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है। विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम के लिए अधिक फोकस और मेहनत की आवश्यकता होगी।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

मंगल आपके चौथे (सुख और माता) भाव में आ गए हैं। इस दौरान आप भूमि, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझेंगे। हालांकि, घर के माहौल में थोड़ी शांति की कमी महसूस हो सकती है, माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
 

मीन राशि (Pisces)

आपके तीसरे (पराक्रम और भाई-बहन) भाव में मंगल का गोचर आपके साहस को दोगुना कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होंगी।

मंगल को मजबूत करने के सरल उपाय

  1. यदि इस गोचर के दौरान आपको मानसिक तनाव या क्रोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय करें:
  2. प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  3. हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं या लाल कपड़े का दान करें।
  4. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध करने से बचें।
  5. हनुमान मंदिर में गुड़, चना और लाल मसूर की दाल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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