सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश: इन 2 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रहें सतर्क

सूर्य देव ने अपनी चाल बदल ली है! 17 अगस्त 2026, सोमवार को वे कर्क राशि से निकलकर अपनी ही स्वराशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं। ग्रहों के इस राजा के राशि परिवर्तन से जहाँ मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, वहीं मकर और कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि इस गोचर के दौरान मकर और कुंभ राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा:

मकर राशि: सेहत और मानसिक शांति पर दें ध्यान

गोचर की स्थिति: सूर्य आपके आठवें भाव (आयु, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का घर) में विराजे हैं।

स्वास्थ्य की चेतावनी: यह समय सेहत के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से हड्डियों, दिल और खान-पान से जुड़ी समस्याओं से सतर्क रहें। अपनी दिनचर्या और डाइट को संतुलित रखना बेहद जरूरी है।

यात्रा और रिश्ते: वाहन चलाते समय या यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतें, वरना बेवजह की दुर्घटनाएं या अड़चनें मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, ससुराल पक्ष के साथ बातचीत में संयम रखें, मतभेद की आशंका है।

कुंभ राशि: अहंकार छोड़े, रिश्तों को संभालें

गोचर की स्थिति: आपके सातवें भाव (विवाह, जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनरशिप का घर) में सूर्य का प्रवेश हुआ है। सूर्य और आपके राशि स्वामी शनि में शत्रुता का भाव रहता है।

जीवनसाथी के लिए शुभ समय: आपके पार्टनर को करियर में नए मौके और शानदार सफलता मिल सकती है, जो एक बेहतरीन खबर है।

वैवाहिक जीवन में सावधानी: सूर्य के अग्नि तत्व के कारण आपके स्वभाव में गुस्सा, जिद और अहंकार बढ़ सकता है। अपने विचारों को जीवनसाथी पर थोपने से बचें, वरना रिश्तों में बेवजह की दरार आ सकती है। बहस से दूर रहें और अपने व्यवहार में नरमी लाएं।