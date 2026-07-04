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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 जुलाई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Decorative Kalash with auspicious time message and picture of Shri Ganesh
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (18:04 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (13:03 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 05 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: July 2026 Weekly Horoscope: अंक ज्योतिष साप्ताहिक भविष्यफल (6 से 12 जुलाई): इस सप्ताह किसके खुलेंगे तरक्की के द्वार?
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
5 जुलाई 2026, रविवार का पंचांग, दैनिक ग्रह स्थिति और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा।
 

आज का मुख्य पंचांग (5 जुलाई 2026)

दिन/वार: रविवार
 
मास: आषाढ़
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: पंचमी तिथि दोपहर 01:17 तक, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
 
नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र दोपहर 02:51 तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र।
 
योग: आयुष्मान योग शाम 04:19 तक, इसके बाद सौभाग्य योग।
 
करण: तैतिल दोपहर 01:17 तक, उसके बाद गर करण।
 
चंद्र राशि: कुंभ (Aquarius) - चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में ही संचार करेंगे।
 
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
 

आज का विशेष (पंचक)

पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक रहेगा। रविवार के दिन पड़ने वाले पंचक को 'रोग पंचक' कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार, पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना, घर की छत डलवाना, ईंधन या लकड़ी इकट्ठा करना और पलंग/खाट बनवाना वर्जित माना जाता है।
 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:29
 
सूर्यास्त: शाम 07:23
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए श्रेष्ठ है। आज के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 
अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:58 से 12:54 तक। (इस समय में किए गए कार्य सफल होते हैं)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।
 
अमृत काल: अगले दिन (6 जुलाई की सुबह) 05:15 से 06:58 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।
 

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

राहुकाल और अन्य अशुभ समय में महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत या यात्रा करने से बचना चाहिए:
 
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): शाम 05:39 से 07:23 तक। (इस दौरान शुभ कार्य शुरू न करें)
 
यमगण्ड काल: दोपहर 12:26 से 02:10 तक।
 
गुलिक काल: दोपहर 03:55 से 05:39 तक।
 
दिशाशूल: रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से दलिया, घी या पान खाकर निकलें।ALSO READ: सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
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राजश्री कासलीवाल
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