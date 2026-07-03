5 सिद्ध मंत्र जो पूरी कर सकते हैं आपकी मनोकामना, जानें सही जप विधि

शास्त्रों और सनातन परंपरा में मंत्रों को 'ध्वनि विज्ञान' माना गया है, जिनकी सकारात्मक तरंगें हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। यहाँ सनातन धर्म के 5 सबसे चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र को अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनकर रोज 108 बार जप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है:

1. महामृत्युंजय मंत्र (असाध्य कष्टों और संकट मुक्ति के लिए)

मन्त्र:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

किसके लिए: यदि जीवन में कोई बड़ा संकट हो, स्वास्थ्य खराब रहता हो, या अकारण भय सताता हो।

लाभ: यह मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यह अकाल मृत्यु के भय को टालता है और जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।

2. गायत्री मंत्र (बुद्धि, एकाग्रता और सफलता के लिए)

मन्त्र:

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात॥

किसके लिए: विद्यार्थियों के लिए, मानसिक शांति के लिए या करियर में सही दिशा न मिलने पर।

लाभ: यह वेदों का महामंत्र है। इसके नियमित जप से बौद्धिक क्षमता (IQ) बढ़ती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और समाज में यश मिलता है।

3. महालक्ष्मी मंत्र (आर्थिक तंगी और समृद्धि के लिए)

मन्त्र:

श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकम् दारिद्र्य नाशय नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ॥

किसके लिए: यदि कर्ज बढ़ गया हो, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो या नौकरी में धन टिकता न हो।

लाभ: मां लक्ष्मी के इस बीज मंत्र युक्त प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं।

4. हनुमान जंजीरा या कष्ट निवारण मंत्र (तुरंत संकट और शत्रुओं से मुक्ति)

मन्त्र:

ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा॥

किसके लिए: शत्रुओं का भय हो, कोर्ट-कचहरी का मामला अटका हो, या कोई अज्ञात डर (जैसे ऊपरी बाधा) महसूस हो।

लाभ: संकटमोचन का यह मंत्र आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है और हर काम में आ रही रुकावट को तुरंत दूर करता है।

5. कृष्ण महामंत्र (मानसिक शांति, प्रेम और मनोकामना पूर्ति के लिए)

मन्त्र:

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥

किसके लिए: मानसिक तनाव (Depression), रिश्तों में खटास, या जीवन में परम आनंद और शांति की चाह के लिए।

लाभ: कलयुग में इस महामंत्र को सबसे सरल और अचूक माना गया है। यह सीधे आपके अंतर्मन को शुद्ध करता है और मनचाहा फल प्रदान करता है।

जप करने का सही नियम

एक ही चुनें: इन 5 मंत्रों में से अपनी जरूरत के अनुसार सिर्फ एक मंत्र चुनें और उस पर पूरा भरोसा रखें।

समय: सुबह स्नान के बाद या शाम को संध्यावंदन के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें।

साधन: जप के लिए तुलसी या रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यदि माला न हो, तो उंगलियों पर भी गिन सकते हैं।