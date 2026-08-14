बुध का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन लाभ के रास्ते, जानें किसे मिलेगा फायदा

16 अगस्त को बुध ग्रह पुष्य नक्षत्र से निकलर अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, व्यापार और चतुरता का कारक माना गया है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध हैं और यह कर्क राशि के अंतर्गत आता है। जब बुध अपने ही नक्षत्र यानी अश्लेषा में प्रवेश करते हैं, तो उनकी ऊर्जा और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अश्लेषा नक्षत्र में बुध के इस गोचर से विशेष रूप से 4 राशियों को जबरदस्त आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और व्यापार में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

1. मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। अश्लेषा नक्षत्र में बुध का गोचर आपके धन और वाणी के भाव को प्रभावित करेगा।

लाभ:

अचानक धन लाभ और अटका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है।

आपकी वाकपटुता (बात करने की कला) से रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है।

2. कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह ही हैं। यह गोचर आपके लाभ और आय के स्थान पर सकारात्मक असर डालेगा।

लाभ:

आय (Income) के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और पदोन्नति (Promotion) के योग बनेंगे।

निवेश (Investment) से मनचाहा मुनाफा मिल सकता है।

3. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर कर्म (करियर) भाव में होने जा रहा है।

लाभ:

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनपसंद अवसर मिल सकते हैं।

अधिकारियों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

पैतृक संपत्ति या बिजनेस विस्तार से बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं।

4. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: मकर राशि के लिए बुध का यह गोचर व्यापार, साझेदारी और दांपत्य जीवन के भाव को शुभता प्रदान करेगा।

लाभ:

पार्टनरशिप में किए जा रहे कामों में जबरदस्त मुनाफा होगा।

कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतियाँ और योजनाएँ पूरी तरह सफल रहेंगी।

जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।

शुभ परिणामों को बढ़ाने के विशेष उपाय: