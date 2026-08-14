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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (16:24 IST)

क्या नरेंद्र मोदी को छोड़ना पड़ेगा पद? ग्रह-नक्षत्रों की चाल से जानें प्रधानमंत्री के भविष्य को लेकर क्या संकेत

narendra mod pm kundali
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (16:33 IST)
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पिछले दो वर्षों से ग्रह-नक्षत्रों के गोचर और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और ज्योतिषियों का अनुमान है कि भविष्य में परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, जिनके चलते उन्हें दबाव या अन्य कारणों से पद छोड़ने का निर्णय लेना पड़ सकता है। विशेष रूप से सितंबर 2027 के आसपास की ग्रह-स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं, कुछ लोगों ने वर्ष 2026 में ही प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की आशंका जताई है। हालांकि, ये सभी ज्योतिषीय आकलन और अटकलें हैं। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की कुंडली और वर्तमान ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति इस बारे में क्या संकेत देती है।
 

1. मजबूत राजयोग और अजेय स्थिति (सकारात्मक पक्ष)

रुचक योग व महालक्ष्मी योग: पीएम मोदी की जन्म कुंडली (वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि) में स्वराशिस्थ मंगल द्वारा 'रुचक महापुरुष योग' तथा चंद्र-मंगल की युति से 'महालक्ष्मी योग' निर्मित है।
शत्रुहंता योग: वर्तमान में उनकी मंगल की महादशा (2021 से 2028) चल रही है। लग्नेश मंगल की यह स्थिति उन्हें अत्यधिक पराक्रमी बनाती है, जिसके प्रभाव से विरोधी या शत्रु प्रत्यक्ष संघर्ष में उनसे जीत नहीं पाएंगे।
 

2. 2026 से 2028 का चुनौती चक्र (सत्ता परिवर्तन का योग)

ग्रह-गोचर और जन-असंतोष: वर्ष 2027 में शनि के नीच राशि (मेष) में गोचर, राहु-केतु के परिवर्तन और अतिचारी गुरु के प्रभाव से देश व वैश्विक पटल पर भारी राजनीतिक उथल-पुथल तथा जन-असंतोष देखने को मिलेगा।
 

पद परिवर्तन के दो प्रमुख मत:

पहला मत (पद छोड़ना पड़ेगा/सत्ता परिवर्तन): मंगल की महादशा में गुरु/केतु अंतर्दशा और गोचर के कारण दिसंबर 2027 के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। 2028 तक उनका पद पर बने रहना मुश्किल होगा और देश में किसी नए चेहरे का उदय होगा। यह सरकार 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।
 
दूसरा मत (कार्यकाल पूरा करेंगे व स्वेच्छा से निर्णय): मंगल का प्रभाव इतना मजबूत है कि वे किसी मजबूरी या दबाव में तुरंत पद नहीं छोड़ेंगे। वे अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। 2027 के उत्तरार्ध या 2028 में वे स्वयं किसी नए नेतृत्व (उत्तराधिकारी) को बागडोर सौंपने या मार्गदर्शक भूमिका में जाने का फैसला कर सकते हैं।
 

3. संभावित भावी परिदृश्य 

2027 तक नेतृत्व: 2027 तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री की संभावना बनेगी। हालांकि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा, श्री संत बेत्रा अशोका जी, आचार्य राज मिश्रा आदि के अनुसार नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अपनी स्वेच्छा से वे पद छोड़ सकते हैं। उनकी मर्जी के बगैर उन्हें कोई नहीं हटा सकता।
 
विपक्ष और देश का भविष्य: अगले 15 वर्षों तक विपक्ष के सत्ता में आने के योग नहीं हैं। भले ही राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियाँ बढ़ेंगी, लेकिन भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक वैभव लगातार सुदृढ़ होता रहेगा।

डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण पूरी तरह ज्योतिषीय मान्यताओं, परंपराओं और ज्योतिषियों के मत पर आधारित है। इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी या तथ्य के रूप में न लिया जाए।
 
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