14 अगस्त पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 2026: कुंडली में क्या कह रहे हैं ग्रह? जानें आने वाले समय में पाकिस्तान का भविष्य

पाकिस्तान द्वारा भारत से एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे मुख्य रूप से कानूनी, प्रशासनिक और धार्मिक कारण हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को दिन में कराची जाकर पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण किया था। 14 अगस्त 1947 की रात (27वां रमजान) इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बेहद पवित्र रात ('शब-ए-कद्र') मानी जाती थी, इसलिए भी पाकिस्तान ने 14 अगस्त को आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया।



इंटरनेट से प्राप्त पाकिस्तान की राष्ट्रीय जन्म कुंडली (चार्ट) आज़ादी के सटीक समय के आधार पर बनाई गई है: 14 अगस्त 1947, आधी रात (00:00 बजे), कराची में।

मेदिनी ज्योतिष के अनुसार: मुख्य ज्योतिषीय आधार (लग्न और राशि):

लग्न: मेष (Aries) 0 डिग्री पर, जो मंगल (Mars) द्वारा शासित एक 'चर' (बदलने वाली/गतिशील) राशि है। मेष लग्न देश को आक्रामक, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला और बेचैन स्वभाव देता है, लेकिन इसकी गतिशील प्रकृति के कारण इसमें अक्सर संरचनात्मक और क्षेत्रीय बदलाव होते रहते हैं।

वृषभ (Taurus), जहाँ चंद्रमा उच्च (exalted) स्थिति में है। यह लोगों का अपनी ज़मीन, आस्था और पारंपरिक मूल्यों के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव और साथ ही बड़ी मुश्किलों को सहने की क्षमता को दर्शाता है।

प्रमुख ग्रहों की स्थिति और योग- मंगल और शनि (नियंत्रण के लिए संघर्ष): मंगल (लग्न का स्वामी) संवेदनशील अक्षों (axes) के साथ स्थित है या उन पर दृष्टि डाल रहा है, जो आक्रामकता और प्रतिबंधों का मेल बनाता है। शनि की स्थिति अक्सर नागरिक व्यवस्थाओं पर भारी नौकरशाही और सैन्य प्रभुत्व को दर्शाती है।

राहु 9वें/10वें भाव में: अक्सर अपरंपरागत या अस्थिर शासन, विदेशी निर्भरता और वैचारिक अतिवाद से जुड़ा होता है। ज्योतिषियों का मानना ​​है कि राहु का गहरा प्रभाव लगातार राजकोषीय घाटे और संरचनात्मक कर्ज के चक्र से जुड़ा है।

कर्क राशि में बुध: चौथे भाव (ज़मीन/घरेलू मामले) में स्थित बुध एक भावनात्मक और नैरेटिव-आधारित आंतरिक माहौल का संकेत देता है, जहाँ जनता की भावनाएं सरकारी प्रचार या धार्मिक बयानों से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं।

1. लग्न एवं दशा विश्लेषण: पाकिस्तान की कुंडली में विनाशकारी ग्रह स्थितियां:

पाकिस्तान की जन्म कुंडली मेष लग्न की है। वर्तमान समय में पाकिस्तान की कुंडली में सूर्य की महादशा में केतु और शुक्र की अशुभ अंतर्दशाएँ चल रही हैं:-

मार्केश शुक्र का प्रभाव: कुंडली में शुक्र मार्केश अवस्था में होकर लग्नेश बुध और शनि के साथ छठे भाव (शत्रु भाव) में फंसा हुआ है। शुक्र अपनी शत्रु राशि (कर्क) में स्थित है। 'बृहद पराशर होरा शास्त्र' के अनुसार, जब सूर्य की महादशा में शत्रु राशि का शुक्र अंतर में आता है, तो यह अनिष्ट कारक योग बनाकर अपमृत्यु (समय से पूर्व विनाश) का योग निर्मित करता है।

केतु का प्रभाव: तीसरे भाव में स्थित केतु पड़ोसियों के साथ छल-कपट को उकसाता है। चतुर्थांश एवं नवांश कुंडली में केतु और मंगल का 12वें स्थान (हानि व विनाश भाव) में होना पाकिस्तान की भौगोलिक भूमि के सर्वनाश का स्पष्ट संकेत देता है।

2. आंतरिक विघटन और भौगोलिक विभाजन

संवत्सर के प्रभाव और ग्रहों के गोचर के कारण पाकिस्तान का आंतरिक ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है:-

कालयुक्त सिद्धार्थ और रौद्र संवत्सर का असर: इन संवत्सरों का प्रभाव जनविद्रोह, नरसंहार और सत्ता परिवर्तन लाता है। पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) में चल रहा जनाक्रोश और हिंसा इसके विभाजन की पटकथा लिख चुके हैं।

टुकड़ों में बंटने का योग: अतिचारी बृहस्पति और शनि-मंगल की क्रूर युति के कारण पाकिस्तान एक अखंड राष्ट्र के रूप में टिकने में असमर्थ रहेगा और जल्द ही तीन से चार भागों में विभाजित हो जाएगा। हालांकि आंतरित रूप से यह विभाजन तो हो ही चुका है लेकिन इसे अभी अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने में समय लगेगा।

3. भारत के साथ युद्ध और मानचित्र से मिटने का खतरा

2026 से 2028 का कालखंड पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए अंतिम सिद्ध हो सकता है:-

अंगारक और षडाष्टक योग: मंगल, शनि और राहु के संयोजन से बन रहे विस्फोटक योग और 'खप्पर योग' भारत-पाकिस्तान के बीच एक प्रचंड युद्ध (ऑपरेशन सिंदूर 2.0) का सूत्रपात कर रहे हैं। वर्तमान में मंगल का राहु के नक्षत्र में गोचर पाकिस्तान के लिए कठिन सिद्ध होगा।

भारत की मजबूत दशा: भारत की कुंडली में चल रही मंगल की महादशा और भारतीय नेतृत्व पीएम मोदी की कुंडली के बलवान ग्रह भारत को सैन्य और कूटनीतिक रूप से अजेय बना रहे हैं।

POJK का विलय और पाकिस्तान के अंत का समय:

मई 2027 से जुलाई 2028 के बीच (शनि के नीच राशि मेष में गोचर के दौरान) भारत की सीमाओं में ऐतिहासिक परिवर्तन होंगे। भारत अपने खोए हुए क्षेत्र (POJK) पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। अधिकांश ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस कालखंड में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग होकर कार्य करने लगेगा।

4. आर्थिक व मानवीय संकट (अंतिम चरण)

अकाल और भुखमरी: शनि और राहु के क्रूर प्रभावों के कारण पाकिस्तान भीषण खाद्यान्न संकट, आर्थिक दिवालियापन और जल संकट (सिंधु जल संधि पर असर) की चपेट में रहेगा।

महाविनाश: प्राकृतिक आपदाओं, गृहयुद्ध और युद्ध के त्रिस्तरीय वार से पाकिस्तान उबर नहीं पाएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा।

ग्रहों की चाल, मार्केश शुक्र का प्रभाव और रौद्र संवत्सर का चक्र यह स्पष्ट दर्शाता है कि पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे अंतिम और काले अध्याय से गुजर रहा है। वर्ष 2026 से 2029 का समय पाकिस्तान के वजूद को चुनौति देगा और किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के चलते नरसंहार और रक्तपात के योग बन रहे हैं।