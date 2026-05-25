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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 25 मई 2026 (12:10 IST)

जून 2026 का ज्योतिषीय विश्लेषण: कैसा रहेगा मौसम, राजनीति, राशि और देश-दुनिया का हाल?

June 2026 Calendar, Horoscope, and Predictions
जून 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल कई बड़े बदलावों के संकेत दे रही है। इस महीने मौसम, वर्षा, राजनीतिक घटनाक्रम, देश-दुनिया की हलचल और जनजीवन पर क्या असर पड़ सकता है? जानें ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहयोगों के आधार पर जून माह का विस्तृत विश्लेषण। इसी के साथ जानिए 12 राशियों का राशिफल, ग्रह गोचर और जून माह में जन्में लोगों का भविष्यफल।
 

जून 2026: मौसम का मिजाज

प्रचंड गर्मी (1-7 जून): रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहने से 'नौतपा' के शुरुआती दिनों में उत्तर और मध्य भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भीषण लू चलेगी।
अचानक बदलाव (8-15 जून): सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश और जलीय ग्रहों का राशि परिवर्तन धूल भरी आंधी, गर्जना और प्री-मानसून की बौछारें लाएगा, जिससे उमस से राहत मिलेगी।
मानसून का आगमन (16-30 जून): जलीय राशियों में शुभ ग्रहों के प्रभाव से 22 जून के आसपास देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा और आखिरी 10 दिनों में झमाझम बारिश होगी।
 

राजनीतिक उठापटक और वैश्विक कूटनीति

घरेलू राजनीति: ग्रहों के फेरबदल और राहु-केतु के प्रभाव से देश में राजनीतिक हलचल बढ़ेगी। विपक्ष महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। राज्यसभा की 71 सीटों के लिए गुणा-भाग तेज होगा, लेकिन सरकार मजबूत स्थिति में रहेगी। छिटपुट विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
वैश्विक पटल: जून की शुरुआत में UNGA अध्यक्ष और UNSC के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के चलते महाशक्तियों में कूटनीतिक रस्साकशी दिखेगी।
भारत का दबदबा: भारत 'ग्लोबल साउथ' की आवाज बनकर उभरेगा। ब्रिक्स (BRICS) और क्वाड (QUAD) में भारत का प्रभाव बढ़ेगा और वह वैश्विक गुटों के बीच संतुलन बनाने की भूमिका में रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय तनाव: अमेरिका-चीन में एआई (AI) और व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर शीत युद्ध की स्थिति रहेगी, जबकि रूस-यूक्रेन व मिडिल-ईस्ट के चलते वैश्विक अस्थिरता बनी रहेगी।
 

जून में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व व भाग्य

शुभ अंक व दिन: भाग्यशाली अंक 3 और 6 हैं। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और सोमवार हैं।
शुभ रंग व रत्न: पीला, हल्का हरा, आसमानी नीला, क्रीम और सिल्वर रंग अनुकूल हैं। रत्न में मोती और मूनस्टोन धारण करना शुभ रहेगा।
शुभ फूल: गुलाब, लैवेंडर और लिली।
राशियां: मिथुन (21 मई - 20 जून): स्वामी बुध हैं; ये लोग बुद्धिमान और ऊर्जावान होते हैं।
कर्क (21 जून - 22 जुलाई): स्वामी चंद्रमा हैं; ये लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं।
 

जून 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की तिथि वार सूची:

03 जून (बुधवार): विभुवन संकष्टी चतुर्थी
07 जून (रविवार): अधिक भानु सप्तमी
08 जून (सोमवार): अधिक कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
11 जून (गुरुवार): परम एकादशी (अधिकमास की एकादशी)
12 जून (शुक्रवार): प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)
13 जून (शनिवार): मासिक शिवरात्रि
15 जून (सोमवार): ज्येष्ठ अधिक अमावस्या (अधिकमास समाप्त), मिथुन संक्रांति
17 जून (बुधवार): महाराणा प्रताप जयंती
21 जून (रविवार): भानु सप्तमी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (साल का सबसे बड़ा दिन)
22 जून (सोमवार): धूमावती जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी
23 जून (मंगलवार): महेश नवमी
25 जून (गुरुवार): निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती (बिना पानी के रखा जाने वाला साल का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी व्रत)
27 जून (शनिवार): शनि प्रदोष व्रत
29 जून (सोमवार): वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, संत कबीर दास जयंती
30 जून (मंगलवार): आषाढ़ मास का प्रारंभ
 

मुख्य खगोलीय गोचर (Planetary Transits)

जून महीने में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इस प्रकार रहेगा:
02 जून: गुरु (बृहस्पति) का कर्क राशि में गोचर।
08 जून: सौंदर्य के कारक शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश।
15 जून: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर।
21 जून: ऊर्जावान मंगल का पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में गोचर (भौतिक सुखों के लिए महत्वपूर्ण)।
22 जून: बुध का कर्क राशि में गोचर।
29 जून: कर्क राशि में ही बुध ग्रह की उल्टी चाल (वक्री) शुरू।
 

जून माह मासिक राशिफल 2026:

1. मेष राशि
करियर व धन: काम का भारी दबाव, अनचाहा ट्रांसफर संभव। परिवार पर खर्चे बढ़ेंगे।
रिश्ते व सेहत: पार्टनर से अनबन। गले में इन्फेक्शन और आंखों में जलन की आशंका।
उपाय: शनिवार को शनि हवन करें।
 
2. वृषभ राशि
करियर व धन: नौकरी में तरक्की, विदेश में पढ़ाई के योग। अचानक बड़ा धन लाभ होगा।
रिश्ते व सेहत: लव लाइफ और परिवार में खुशियां। सेहत उत्तम रहेगी।
उपाय: रोज़ 'ॐ शुक्राय नमः' जपें।
 
3. मिथुन राशि
करियर व धन: काम का अत्यधिक दबाव, भाग्य में रुकावट। जीवनसाथी की सेहत पर खर्च।
रिश्ते व सेहत: पारिवारिक विवाद संभव। गर्दन, कंधे में दर्द की शिकायत।
उपाय: रोज़ 'नारायणीयम' का पाठ करें।
 
4. कर्क राशि
करियर व धन: करियर में उतार-चढ़ाव, स्थान परिवर्तन के योग। भारी खर्चे से चिंता।
रिश्ते व सेहत: वैवाहिक जीवन में तनाव। पेट दर्द और पैरों में तकलीफ।
उपाय: शनिवार को राहु हवन करें।
 
5. सिंह राशि
करियर व धन: कड़ी मेहनत के बाद भी असंतुष्टि, व्यापार में घाटा संभव। धन लाभ औसत।
रिश्ते व सेहत: अविवाहितों के विवाह के योग। जीवनसाथी की सेहत बिगड़ सकती है।
उपाय: रोज़ 'आदित्य हृदय स्तोत्र' पढ़ें।
 
6. कन्या राशि
करियर व धन: प्रमोशन के योग, लेकिन दबाव रहेगा। अचानक बड़ा धन लाभ और बचत होगी।
रिश्ते व सेहत: परिवार और पार्टनर से मजबूत रिश्ते। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: रोज़ 'ॐ बुधाय नमः' जपें।
 
7. तुला राशि
करियर व धन: बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नए अवसर। पुराने निवेश से लाभ।
रिश्ते व सेहत: परिवार में अच्छा समय बीतेगा। आंखों और गले में समस्या संभव।
उपाय: मंगलवार को केतु हवन करें।
 
8. वृश्चिक राशि
करियर व धन: करियर में कड़ी चुनौतियां। धन लाभ बढ़ेगा, पर आकस्मिक खर्च भी होंगे।
रिश्ते व सेहत: जीवनसाथी से आपसी समझ बढ़ेगी। नींद की कमी व अपच की समस्या।
उपाय: रोज़ 'ॐ राहवे नमः' जपें।
 
9. धनु राशि
करियर व धन: करियर में तरक्की, विदेश यात्रा के योग। खर्च बढ़ने से कर्ज की नौबत।
रिश्ते व सेहत: लव लाइफ में दूरियां आ सकती हैं। मोटापा और गले की खराश से बचें।
उपाय: रोज़ 'ॐ गुरुवे नमः' जपें।
 
10. मकर राशि
करियर व धन: कार्यों में देरी और रुकावटें। खर्च बढ़ने के कारण लोन लेना पड़ सकता है।
रिश्ते व सेहत: वैवाहिक जीवन और परिवार में कलह। पैरों और नसों में दर्द संभव।
उपाय: शनिवार को शनि हवन करें।
 
11. कुंभ राशि
करियर व धन: नए अवसरों में कमी, महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखें। धन की तंगी रहेगी।
रिश्ते व सेहत: जीवनसाथी से विवाद की आशंका। आंखों की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को शनि पूजा करें।
 
12. मीन राशि
करियर व धन: अधिकारियों का भारी दबाव। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, पर सुख नहीं ले पाएंगे।
रिश्ते व सेहत: संतान व लव लाइफ को लेकर तनाव। पैरों और जांघों में दर्द संभव।
उपाय: मंगलवार को राहु-केतु पूजा करें।
 
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