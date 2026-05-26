मंगलवार, 26 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. june-2026-masik-rashifal-mesh-se-meen-tak-shubh-aur-ashubh
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : मंगलवार, 26 मई 2026 (15:25 IST)

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफल

Pictured are the zodiac signs, a man standing on a mountain, and the sun in the background.
जून 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई शुरुआत, तरक्की और धन लाभ के संकेत लेकर आ रहा है, वहीं कुछ लोगों को करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ग्रह-नक्षत्रों के बदलाव का असर मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। जानिए जून माह 2026 का मासिक राशिफल, किस राशि के लिए समय रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सतर्क।
 

जून माह मासिक राशिफल 2026 | June monthly horoscope 2026

 

1. मेष राशि

करियर व धन: काम का भारी दबाव, अनचाहा ट्रांसफर संभव। परिवार पर खर्चे बढ़ेंगे।
रिश्ते व सेहत: पार्टनर से अनबन। गले में इन्फेक्शन और आंखों में जलन की आशंका।
उपाय: शनिवार को शनि हवन करें।
 

2. वृषभ राशि

करियर व धन: नौकरी में तरक्की, विदेश में पढ़ाई के योग। अचानक बड़ा धन लाभ होगा।
रिश्ते व सेहत: लव लाइफ और परिवार में खुशियां। सेहत उत्तम रहेगी।
उपाय: रोज़ 'ॐ शुक्राय नमः' जपें।
 

3. मिथुन राशि

करियर व धन: काम का अत्यधिक दबाव, भाग्य में रुकावट। जीवनसाथी की सेहत पर खर्च।
रिश्ते व सेहत: पारिवारिक विवाद संभव। गर्दन, कंधे में दर्द की शिकायत।
उपाय: रोज़ 'नारायणीयम' का पाठ करें।
 

4. कर्क राशि

करियर व धन: करियर में उतार-चढ़ाव, स्थान परिवर्तन के योग। भारी खर्चे से चिंता।
रिश्ते व सेहत: वैवाहिक जीवन में तनाव। पेट दर्द और पैरों में तकलीफ।
उपाय: शनिवार को राहु हवन करें।
 

5. सिंह राशि

करियर व धन: कड़ी मेहनत के बाद भी असंतुष्टि, व्यापार में घाटा संभव। धन लाभ औसत।
रिश्ते व सेहत: अविवाहितों के विवाह के योग। जीवनसाथी की सेहत बिगड़ सकती है।
उपाय: रोज़ 'आदित्य हृदय स्तोत्र' पढ़ें।
 

6. कन्या राशि

करियर व धन: प्रमोशन के योग, लेकिन दबाव रहेगा। अचानक बड़ा धन लाभ और बचत होगी।
रिश्ते व सेहत: परिवार और पार्टनर से मजबूत रिश्ते। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: रोज़ 'ॐ बुधाय नमः' जपें।
 

7. तुला राशि

करियर व धन: बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नए अवसर। पुराने निवेश से लाभ।
रिश्ते व सेहत: परिवार में अच्छा समय बीतेगा। आंखों और गले में समस्या संभव।
उपाय: मंगलवार को केतु हवन करें।
 

8. वृश्चिक राशि

करियर व धन: करियर में कड़ी चुनौतियां। धन लाभ बढ़ेगा, पर आकस्मिक खर्च भी होंगे।
रिश्ते व सेहत: जीवनसाथी से आपसी समझ बढ़ेगी। नींद की कमी व अपच की समस्या।
उपाय: रोज़ 'ॐ राहवे नमः' जपें।
 

9. धनु राशि

करियर व धन: करियर में तरक्की, विदेश यात्रा के योग। खर्च बढ़ने से कर्ज की नौबत।
रिश्ते व सेहत: लव लाइफ में दूरियां आ सकती हैं। मोटापा और गले की खराश से बचें।
उपाय: रोज़ 'ॐ गुरुवे नमः' जपें।
 

10. मकर राशि

करियर व धन: कार्यों में देरी और रुकावटें। खर्च बढ़ने के कारण लोन लेना पड़ सकता है।
रिश्ते व सेहत: वैवाहिक जीवन और परिवार में कलह। पैरों और नसों में दर्द संभव।
उपाय: शनिवार को शनि हवन करें।
 

11. कुंभ राशि

करियर व धन: नए अवसरों में कमी, महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखें। धन की तंगी रहेगी।
रिश्ते व सेहत: जीवनसाथी से विवाद की आशंका। आंखों की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को शनि पूजा करें।
 

12. मीन राशि

करियर व धन: अधिकारियों का भारी दबाव। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, पर सुख नहीं ले पाएंगे।
रिश्ते व सेहत: संतान व लव लाइफ को लेकर तनाव। पैरों और जांघों में दर्द संभव।
उपाय: मंगलवार को राहु-केतु पूजा करें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?बुध देव का वृषभ राशि में उदय ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। बुद्धि, संवाद और चातुर्य के कारक बुध 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे जब उदित होंगे, तो कई बंद पड़े किस्मत के ताले खुलेंगे। खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर-कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव से किन 5 राशियों की जिंदगी चमकने वाली है।

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिशज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्य

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्यपुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसे अधिकमास भी कहते हैं। इस माह में श्रीहरि विष्णुजी के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा विधिवत, खासकर षोडशोपचार पूजन करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि षोडशोपचार पूजा कैसे करते हैं और क्या है इस पूजा की सामग्री।

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मतवास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।

और भी वीडियो देखें

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्यवर्तमान समय में न केवल भारत की घरेलू राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां देश के भीतर राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय पटल पर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग और कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। ज्योतिषीय गणनाओं से लेकर जमीनी हकीकतों तक, यह समय बड़े राजनीतिक फेरबदल और रणनीतिक फैसलों का गवाह बन रहा है।

जून 2026 में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए क्या कहता है ज्योतिष

जून 2026 में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए क्या कहता है ज्योतिषसाल 2026 का आधा सफर तय करते ही जून का महीना मौसम के लिहाज से बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश इंसानी सब्र का इम्तिहान लेगी, वहीं दूसरी तरफ ग्रहों की चाल इस बार झमाझम बारिश के योग भी बना रही है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, जून 2026 में मौसम के मुख्य रूप से तीन अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे, जिसमें नौतपा का प्रचंड रूप भी शामिल है और मानसून की पहली फुहार भी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस महीने ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर का हमारे मौसम पर क्या असर पड़ने वाला है।

Purnima date 2026: अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने का क्या है महत्व, जानिए पूजा मुहूर्त और विधि

Purnima date 2026: अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने का क्या है महत्व, जानिए पूजा मुहूर्त और विधिAdhik Maas Purnima Vrat: अधिकमास पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, दान, स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा जीवन के कष्टों में कमी आती है।

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफल

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफलजून 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई शुरुआत, तरक्की और धन लाभ के संकेत लेकर आ रहा है, वहीं कुछ लोगों को करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ग्रह-नक्षत्रों के बदलाव का असर मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। जानिए जून माह 2026 का मासिक राशिफल, किस राशि के लिए समय रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सतर्क।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)Today 26 May 2026 horoscope in Hindi : आज 26 मई 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com