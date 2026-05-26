ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य राजनीतिक उठापटक और वैश्विक कूटनीति: घरेलू समीकरण और बदलते वैश्विक संतुलन

वर्तमान समय में न केवल भारत की घरेलू राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां देश के भीतर राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय पटल पर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग और कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। ज्योतिषीय गणनाओं से लेकर जमीनी हकीकतों तक, यह समय बड़े राजनीतिक फेरबदल और रणनीतिक फैसलों का गवाह बन रहा है।

1. घरेलू राजनीति: अस्थिरता का माहौल और सत्ता का संतुलन

भारतीय राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर है। ग्रहों के फेरबदल और राहु-केतु के गोचर के प्रभाव के चलते देश के भीतर राजनीतिक हलचल काफी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। यह ज्योतिषीय और रणनीतिक संयोग विपक्ष को और अधिक आक्रामक बनाने की जमीन तैयार कर रहा है।

विपक्ष की घेराबंदी और मुख्य मुद्दे: देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से लेकर संसद तक एक ठोस और संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सों में छिटपुट विरोध प्रदर्शन और जन-आंदोलन देखने को मिल सकते हैं।

राज्यसभा का गणित: इस समय राज्यसभा की 71 सीटों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक गुणा-भाग चरम पर है। हर एक सीट के लिए जोड़-तोड़ और गठबंधन की राजनीति सक्रिय है।

सरकार की स्थिति: विपक्ष के पुरजोर प्रयासों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, मौजूदा सरकार की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। संख्या बल और रणनीतिक प्रबंधन के मामले में सरकार इस राजनीतिक उठापटक को संभालने और अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल साबित होगी।

2. वैश्विक पटल: कूटनीतिक रस्साकशी का दौर

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के नए अध्यक्ष के चुनाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

वर्चस्व की जंग: इन चुनावों को लेकर दुनिया की महाशक्तियों (जैसे अमेरिका, चीन और रूस) के बीच पर्दे के पीछे की कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। हर गुट चाहता है कि विश्व निकाय में उनके समर्थक देशों को स्थान मिले, ताकि वे वैश्विक नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ सकें।

3. भारत का बढ़ता दबदबा: 'ग्लोबल साउथ' का नेतृत्व

इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और एक मार्गदर्शक के रूप में उभर कर सामने आई है। भारत अब केवल एक मूकदर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने वाले देशों में शुमार है।

ग्लोबल साउथ की आवाज: भारत विकासशील और कम विकसित देशों (Global South) की चिंताओं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, कर्ज का संकट और खाद्य सुरक्षा, को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रखरता से उठा रहा है।

ब्रिक्स (BRICS) और क्वाड (QUAD) में केंद्रीय भूमिका: भारत एक तरफ 'ब्रिक्स' के माध्यम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ 'क्वाड' के जरिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है।

संतुलन बनाने की कला (Balancing Act): भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक खूबी यह है कि वह पश्चिमी देशों और रूस-चीन जैसे ध्रुवों के बीच एक कुशल 'संतुलन कर्ता' (Balancer) की भूमिका निभा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय तनाव: तकनीकी शीत युद्ध और युद्ध के मोर्चे

दुनिया इस समय दोहरे संकट से जूझ रही है- एक तरफ पारंपरिक युद्ध हैं तो दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक का शीत युद्ध।

अमेरिका-चीन शीत युद्ध (AI और व्यापार प्रतिबंध): वाशिंगटन और बीजिंग के बीच का तनाव अब केवल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं है। अब असली लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर कब्जे को लेकर है। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे व्यापारिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने एक नए 'डिजिटल शीत युद्ध' को जन्म दे दिया है।

रूस-यूक्रेन और मिडिल-ईस्ट संकट: लंबे समय से खिंच रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य-पूर्व (मिडिल-ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसका समाधान फिलहाल कूटनीतिक मेज पर नजर नहीं आ रहा है।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर, आगामी समय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर बेहद संवेदनशील है। जहां भारत को घरेलू स्तर पर विपक्ष के तीखे तीरों और आर्थिक चुनौतियों से निपटना होगा, वहीं वैश्विक स्तर पर अपनी सूझबूझ भरी विदेश नीति के जरिए महाशक्तियों के टकराव के बीच अपना रास्ता बनाना होगा। भारत की यह संतुलित कूटनीति ही उसे आने वाले समय में एक 'विश्वमित्र' और वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी।