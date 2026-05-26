मंगलवार, 26 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. political analysis astrology
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : मंगलवार, 26 मई 2026 (17:18 IST)

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य

राजनीतिक उठापटक और वैश्विक कूटनीति: घरेलू समीकरण और बदलते वैश्विक संतुलन

In the picture there is a lamp, book, Donald Trump, Xi Jinping, Narendra Modi, Vladimir Putin and in the background earth, zodiac and planets.
वर्तमान समय में न केवल भारत की घरेलू राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां देश के भीतर राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय पटल पर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग और कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। ज्योतिषीय गणनाओं से लेकर जमीनी हकीकतों तक, यह समय बड़े राजनीतिक फेरबदल और रणनीतिक फैसलों का गवाह बन रहा है।

1. घरेलू राजनीति: अस्थिरता का माहौल और सत्ता का संतुलन

भारतीय राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर है। ग्रहों के फेरबदल और राहु-केतु के गोचर के प्रभाव के चलते देश के भीतर राजनीतिक हलचल काफी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। यह ज्योतिषीय और रणनीतिक संयोग विपक्ष को और अधिक आक्रामक बनाने की जमीन तैयार कर रहा है।
 
विपक्ष की घेराबंदी और मुख्य मुद्दे: देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से लेकर संसद तक एक ठोस और संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सों में छिटपुट विरोध प्रदर्शन और जन-आंदोलन देखने को मिल सकते हैं।
 
राज्यसभा का गणित: इस समय राज्यसभा की 71 सीटों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक गुणा-भाग चरम पर है। हर एक सीट के लिए जोड़-तोड़ और गठबंधन की राजनीति सक्रिय है।
 
सरकार की स्थिति: विपक्ष के पुरजोर प्रयासों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, मौजूदा सरकार की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। संख्या बल और रणनीतिक प्रबंधन के मामले में सरकार इस राजनीतिक उठापटक को संभालने और अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल साबित होगी।
 

2. वैश्विक पटल: कूटनीतिक रस्साकशी का दौर

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के नए अध्यक्ष के चुनाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
 
वर्चस्व की जंग: इन चुनावों को लेकर दुनिया की महाशक्तियों (जैसे अमेरिका, चीन और रूस) के बीच पर्दे के पीछे की कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। हर गुट चाहता है कि विश्व निकाय में उनके समर्थक देशों को स्थान मिले, ताकि वे वैश्विक नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ सकें।

3. भारत का बढ़ता दबदबा: 'ग्लोबल साउथ' का नेतृत्व

इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और एक मार्गदर्शक के रूप में उभर कर सामने आई है। भारत अब केवल एक मूकदर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने वाले देशों में शुमार है।
 
ग्लोबल साउथ की आवाज: भारत विकासशील और कम विकसित देशों (Global South) की चिंताओं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, कर्ज का संकट और खाद्य सुरक्षा, को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रखरता से उठा रहा है।
 
ब्रिक्स (BRICS) और क्वाड (QUAD) में केंद्रीय भूमिका: भारत एक तरफ 'ब्रिक्स' के माध्यम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ 'क्वाड' के जरिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है।
संतुलन बनाने की कला (Balancing Act): भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक खूबी यह है कि वह पश्चिमी देशों और रूस-चीन जैसे ध्रुवों के बीच एक कुशल 'संतुलन कर्ता' (Balancer) की भूमिका निभा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी हैं।
 

4. अंतरराष्ट्रीय तनाव: तकनीकी शीत युद्ध और युद्ध के मोर्चे

दुनिया इस समय दोहरे संकट से जूझ रही है- एक तरफ पारंपरिक युद्ध हैं तो दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक का शीत युद्ध।
 
अमेरिका-चीन शीत युद्ध (AI और व्यापार प्रतिबंध): वाशिंगटन और बीजिंग के बीच का तनाव अब केवल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं है। अब असली लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर कब्जे को लेकर है। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे व्यापारिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने एक नए 'डिजिटल शीत युद्ध' को जन्म दे दिया है।
 
रूस-यूक्रेन और मिडिल-ईस्ट संकट: लंबे समय से खिंच रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य-पूर्व (मिडिल-ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसका समाधान फिलहाल कूटनीतिक मेज पर नजर नहीं आ रहा है।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर, आगामी समय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर बेहद संवेदनशील है। जहां भारत को घरेलू स्तर पर विपक्ष के तीखे तीरों और आर्थिक चुनौतियों से निपटना होगा, वहीं वैश्विक स्तर पर अपनी सूझबूझ भरी विदेश नीति के जरिए महाशक्तियों के टकराव के बीच अपना रास्ता बनाना होगा। भारत की यह संतुलित कूटनीति ही उसे आने वाले समय में एक 'विश्वमित्र' और वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?बुध देव का वृषभ राशि में उदय ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। बुद्धि, संवाद और चातुर्य के कारक बुध 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे जब उदित होंगे, तो कई बंद पड़े किस्मत के ताले खुलेंगे। खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर-कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव से किन 5 राशियों की जिंदगी चमकने वाली है।

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिशज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्य

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्यपुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसे अधिकमास भी कहते हैं। इस माह में श्रीहरि विष्णुजी के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा विधिवत, खासकर षोडशोपचार पूजन करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि षोडशोपचार पूजा कैसे करते हैं और क्या है इस पूजा की सामग्री।

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मतवास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।

और भी वीडियो देखें

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्यवर्तमान समय में न केवल भारत की घरेलू राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां देश के भीतर राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय पटल पर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग और कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। ज्योतिषीय गणनाओं से लेकर जमीनी हकीकतों तक, यह समय बड़े राजनीतिक फेरबदल और रणनीतिक फैसलों का गवाह बन रहा है।

जून 2026 में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए क्या कहता है ज्योतिष

जून 2026 में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए क्या कहता है ज्योतिषसाल 2026 का आधा सफर तय करते ही जून का महीना मौसम के लिहाज से बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश इंसानी सब्र का इम्तिहान लेगी, वहीं दूसरी तरफ ग्रहों की चाल इस बार झमाझम बारिश के योग भी बना रही है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, जून 2026 में मौसम के मुख्य रूप से तीन अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे, जिसमें नौतपा का प्रचंड रूप भी शामिल है और मानसून की पहली फुहार भी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस महीने ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर का हमारे मौसम पर क्या असर पड़ने वाला है।

Purnima date 2026: अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने का क्या है महत्व, जानिए पूजा मुहूर्त और विधि

Purnima date 2026: अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने का क्या है महत्व, जानिए पूजा मुहूर्त और विधिAdhik Maas Purnima Vrat: अधिकमास पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, दान, स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा जीवन के कष्टों में कमी आती है।

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफल

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफलजून 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई शुरुआत, तरक्की और धन लाभ के संकेत लेकर आ रहा है, वहीं कुछ लोगों को करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ग्रह-नक्षत्रों के बदलाव का असर मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। जानिए जून माह 2026 का मासिक राशिफल, किस राशि के लिए समय रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सतर्क।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)Today 26 May 2026 horoscope in Hindi : आज 26 मई 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com