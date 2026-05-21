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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 21 मई 2026 (15:39 IST)

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

In the picture: a boy and a girl, a shirt, shoes, a plant pot, and a signpost in the background.
वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।
 

1. वास्तु के अनुसार कैसे हों आपके कपड़े? (Clothing Tips)

चयन: कपड़े हमारे शरीर की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए बेहतर का चयन करें।
 
रंगों का चुनाव (Color Selection): हमेशा हल्के, खुशनुमा और सात्विक रंगों के कपड़े पहनें (जैसे सफेद, क्रीम, हल्का पीला, आसमानी, या गुलाबी)। ये रंग मन को शांत रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसी के साथ ही यह रंग देखने वालों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे उनके मन में आपके प्रति सकारात्मक छवि निर्मित होती है।
 
काले और गहरे रंगों का सीमित उपयोग: शनिवार या किसी विशेष तांत्रिक साधना के अलावा, नियमित रूप से गहरे काले या बहुत डार्क ग्रे रंग के कपड़े पहनने से बचें। यह अवसाद (Depression) और नकारात्मकता को आकर्षित करता है।
 
फटे और बहुत तंग कपड़ों से बचें: आजकल 'रिप्ड जीन्स' (Faded/Tipped Jeans) का फैशन है, लेकिन वास्तु के अनुसार फटे, कटे या अत्यधिक मैले दिखने वाले कपड़े पहनने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव बढ़ता है। इससे दरिद्रता आती है और बनते काम बिगड़ने लगते हैं।
 
कपड़ों की साफ-सफाई: कभी भी बिना धुले या दुर्गंध वाले कपड़े न पहनें। इससे शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खटास आती है।

2. जूते-चप्पल कैसे होने चाहिए? (Footwear Guidelines)

शनिदेव: हमारे पैरों का संबंध शनि देव से माना गया है, इसलिए जूतों के चयन और रखरखाव में की गई गलती आपको राजा से रंक बना सकती है।
 
फटे-पुराने जूते तुरंत हटाएं: यदि आपके जूते-चप्पल टूट गए हैं या फट गए हैं, तो उन्हें घर में न रखें और न ही पहनें। यह सीधे तौर पर आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है।
 
उपहार में मिले जूते न पहनें: कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के मांगे हुए या किसी से मुफ्त/उपहार में मिले हुए जूते न पहनें। इससे उस व्यक्ति का दुर्भाग्य या शनि का दोष आपके ऊपर आ सकता है।
 
ऑफिस या बिजनेस के लिए सही रंग: कार्यक्षेत्र (Job/Business) पर जाते समय गहरे भूरे (Brown) या काले रंग के साफ-सुथरे लेदर या फॉर्मल जूते पहनना शुभ माना जाता है। इससे शनि और बुध मजबूत होते हैं।
 
मुख्य द्वार पर बिखराव न हो: घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने जूते-चप्पल कभी न उतारें। इन्हें हमेशा पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में बनी बंद शू-रैक (Shoe Rack) में व्यवस्थित करके रखें।

3. बाल कैसे कटवाएं और कब कटवाएं? (Haircut & Grooming)

कटिंग: बालों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क और राहु-शनि से होता है। बालों की कटिंग को लेकर शास्त्रों में बड़े कड़े नियम हैं। बाल सही आकार में कटे होना चाहिए। पीछे से बालों को छोटा ही रखना चाहिए।
 
सही दिनों का चुनाव (Best Days): बाल कटवाने के लिए बुधवार और शुक्रवार को सबसे शुभ माना गया है। बुधवार को बाल कटवाने से धन-धान्य की वृद्धि होती है और शुक्रवार को कटवाने से कला, सौंदर्य और लाभ मिलता है।

इन दिनों भूलकर भी न कटवाएं बाल:

मंगलवार: उम्र कम होती है और रक्त संबंधी परेशानियां आ सकती हैं।
गुरुवार: मान-सम्मान की हानि होती है, गुरु ग्रह कमजोर होता है और आर्थिक तंगी आती है।
शनिवार: शनि देव की कुदृष्टि का डर रहता है और मानसिक तनाव बढ़ता है।
रविवार: हालांकि अधिकांश लोग छुट्टी के कारण रविवार को बाल कटवाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को बाल कटवाना मानसिक अशांति और धन हानि का कारण बनता है।
अमावस्या और पूर्णिमा: इन दोनों तिथियों पर बाल या नाखून काटना पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बहुत संवेदनशील होती हैं।
 

हेयरस्टाइल:

बाल हमेशा साफ, सुलझे हुए और व्यवस्थित होने चाहिए। चेहरे पर हर वक्त बाल लटके रहना या बहुत ज्यादा अजीबो-गरीब/अस्त-व्यस्त हेयरस्टाइल रखना राहु को खराब करता है, जिससे भ्रम (Confusion) की स्थिति बनी रहती है।
 

एक छोटा सा नियम:

सुबह उठकर सबसे पहले अपने पैरों में चप्पल डालने से पहले बिस्तर से उतरकर धरती माता को प्रणाम करें, और फटे या बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनने की आदत को आज ही छोड़ दें। यह छोटा सा बदलाव आपकी किस्मत बदल सकता है।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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